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Харьков примет Чемпионат Европы по боксу среди мужчин

Харьков примет Чемпионат Европы по боксу среди мужчин
Чемпионат Европы по боксу среди мужчин пройдет в 2017 году в Харькове.
Как сообщил сегодня, 24 января, руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко, соответствующее решение было принято Европейской конфедерацией бокса.

«Буквально час назад мы получили письмо, в котором сообщается, что право провести чемпионат Европы по боксу получила Украина, а именно - Харьков. На проведение этого спортивного форума претендовали также Россия и Турция. Вероятно, в Европейской конфедерации бокса учли, что Украина имеет опыт проведения чемпионата мира среди молодежи, чемпионата Европы среди юниоров, Кубка Европы, а в Харькове в прошлом году на очень высоком организационном уровне прошла матчевая встреча с участием «Украинских атаманов» во Всемирной серии бокса», - отметил руководитель пресс-службы ФБУ.

Отметим, что Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года пройдет с 14 по 26 июня, передает сайт Харьковского горсовета.

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