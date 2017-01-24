Харьков примет Чемпионат Европы по боксу среди мужчин

Как сообщил сегодня, 24 января, руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко, соответствующее решение было принято Европейской конфедерацией бокса.
«Буквально час назад мы получили письмо, в котором сообщается, что право провести чемпионат Европы по боксу получила Украина, а именно - Харьков. На проведение этого спортивного форума претендовали также Россия и Турция. Вероятно, в Европейской конфедерации бокса учли, что Украина имеет опыт проведения чемпионата мира среди молодежи, чемпионата Европы среди юниоров, Кубка Европы, а в Харькове в прошлом году на очень высоком организационном уровне прошла матчевая встреча с участием «Украинских атаманов» во Всемирной серии бокса», - отметил руководитель пресс-службы ФБУ.
Отметим, что Чемпионат Европы по боксу среди мужчин 2017 года пройдет с 14 по 26 июня, передает сайт Харьковского горсовета
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