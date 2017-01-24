Украина получила от Швеции деньги на открытие центров предоставления админуслуг

Украинские общины для улучшения доступа населения к административным услугам получили финансирование от Швеции и Европейского Союза в размере 800 тыс. евро.

24 января представители 14 украинских общин подписали меморандум о сотрудничестве с SKL International, который реализует начальную фазу проекта U-LEAD component 2. Программа предусматривает осуществление ремонта и предоставление оборудования для Центров административных услуг (ЦНАУ), обучения специалистов и информирования населения об их деятельности."Мы надеемся, что наша поддержка Украины в этом поле принесет устойчивые плоды и сотни Центров административных услуг, которые мы вместе с нашими украинскими партнерами планируем создать в общинах, улучшат обслуживание всех заинтересованных сторон", — сказал посол Швеции в Украине Мартин Хагстром.Также он отметил успехи децентрализации. По словам посла, сейчас уже есть 366 общин со своими бюджетами. Также Мингарелли выразил надежду, что в 2017 году больше общин примет участие в процессе объединения.Отметим, что для оказания такой помощи в этом году будет отобрано еще 10 общин.