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Украина получила от Швеции деньги на открытие центров предоставления админуслуг

Украина получила от Швеции деньги на открытие центров предоставления админуслуг
Украинские общины для улучшения доступа населения к административным услугам получили финансирование от Швеции и Европейского Союза в размере 800 тыс. евро.
24 января представители 14 украинских общин подписали меморандум о сотрудничестве с SKL International, который реализует начальную фазу проекта U-LEAD component 2. Программа предусматривает осуществление ремонта и предоставление оборудования для Центров административных услуг (ЦНАУ), обучения специалистов и информирования населения об их деятельности.

"Мы надеемся, что наша поддержка Украины в этом поле принесет устойчивые плоды и сотни Центров административных услуг, которые мы вместе с нашими украинскими партнерами планируем создать в общинах, улучшат обслуживание всех заинтересованных сторон", — сказал посол Швеции в Украине Мартин Хагстром.

Также он отметил успехи децентрализации. По словам посла, сейчас уже есть 366 общин со своими бюджетами. Также Мингарелли выразил надежду, что в 2017 году больше общин примет участие в процессе объединения.

Отметим, что для оказания такой помощи в этом году будет отобрано еще 10 общин.

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