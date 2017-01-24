Под Харьковом нашли бешеного ежа

118 случаев бешенства у животных было подтверждено в 2016 г. Харьковским филиалом «Государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе».

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, больше всего было выявлено больных котов (46 случаев) и лисиц (41 случай). Также былы выявлены 22 больных бешенством собаки, 3 енотовидные собаки, 2 куницы и один еж. Зафиксировано три случая заболевания среди рогатого скота.В Харькове бешенство было подтверждено только у котов, все остальные случаи произошли в районах Харьковской области. Что касается единичного случая, когда человека укусил еж, то он произошел во дворе частного дома. Еж случайно забрел к людям, укусил, когда его взяли на руки, после чего начал вести себя неадекватно и в результате погиб. Животное отдали на экспертизу. Но ежи эпидемически не опасны для человека, как и любые другие грызуны, например, кролики или зайцы.Всего за прошлый год в лечебно-профилактические учреждения обратилось 3 тыс. 895 человек, которым нанесли повреждения животные. 47,6% обратившихся (1854 человека) – жители Харькова. Почти 30% пострадавших – дети до 17 лет (1122 человека).75,2% (2 тыс. 929 человек) получили повреждения от домашних животных, в том числе собственных. Пострадали от диких животных 83 человека. От бешеных животных пострадали 144 человека.Антирабические прививки назначены 517 пострадавшим, 37 из которых отказались прививаться.Ни одного случая заболевания человека бешенством в 2016 г. в Харьковской области не зафиксировано.Бешенство – смертельное инфекционное заболевание, которое передается от больного животного через укус или при попадании слюны на слизистые оболочки или на поврежденную кожу. В этом случае нужно как можно скорее обратиться в медучреждение. Среди симптомов бешенства – водобоязнь, светобоязнь, возникновение судорог при резком движении воздуха и т.д. Эти проявления возникают уже тогда, когда сделать ничего нельзя. Поэтому основная цель антирабических прививок – предупредить размножение вируса в организме.Чтобы уменьшить риск инфицирования, надо избегать контакта с неизвестными, хищными или любыми агрессивными животными. Домашние животные должны прививаться против бешенства 1 раз в год.