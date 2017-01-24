Под Харьковом нашли бешеного ежа

Как сообщили в Харьковском областном лабораторном центре, больше всего было выявлено больных котов (46 случаев) и лисиц (41 случай). Также былы выявлены 22 больных бешенством собаки, 3 енотовидные собаки, 2 куницы и один еж. Зафиксировано три случая заболевания среди рогатого скота.
В Харькове бешенство было подтверждено только у котов, все остальные случаи произошли в районах Харьковской области. Что касается единичного случая, когда человека укусил еж, то он произошел во дворе частного дома. Еж случайно забрел к людям, укусил, когда его взяли на руки, после чего начал вести себя неадекватно и в результате погиб. Животное отдали на экспертизу. Но ежи эпидемически не опасны для человека, как и любые другие грызуны, например, кролики или зайцы.
Всего за прошлый год в лечебно-профилактические учреждения обратилось 3 тыс. 895 человек, которым нанесли повреждения животные. 47,6% обратившихся (1854 человека) – жители Харькова. Почти 30% пострадавших – дети до 17 лет (1122 человека).
75,2% (2 тыс. 929 человек) получили повреждения от домашних животных, в том числе собственных. Пострадали от диких животных 83 человека. От бешеных животных пострадали 144 человека.
Антирабические прививки назначены 517 пострадавшим, 37 из которых отказались прививаться.
Ни одного случая заболевания человека бешенством в 2016 г. в Харьковской области не зафиксировано.
Бешенство – смертельное инфекционное заболевание, которое передается от больного животного через укус или при попадании слюны на слизистые оболочки или на поврежденную кожу. В этом случае нужно как можно скорее обратиться в медучреждение. Среди симптомов бешенства – водобоязнь, светобоязнь, возникновение судорог при резком движении воздуха и т.д. Эти проявления возникают уже тогда, когда сделать ничего нельзя. Поэтому основная цель антирабических прививок – предупредить размножение вируса в организме.
Чтобы уменьшить риск инфицирования, надо избегать контакта с неизвестными, хищными или любыми агрессивными животными. Домашние животные должны прививаться против бешенства 1 раз в год.