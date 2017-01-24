Экономика

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Из-за неопределенности политики Трампа доллар начал падать

Из-за неопределенности политики Трампа доллар начал падать
В понедельник, 23 января, доллар снизился на азиатских торгах понедельника, а евро достиг месячного максимума.
В то же время инвесторы фиксировали прибыль после недавнего подъема американской валюты в ожидании подробностей мер стимулирования от президента США Дональда Трампа.

Как сообщает Reuters, после ралли на фоне победы Трампа на выборах доллар отдал часть набранного преимущества из-за неопределенности вокруг политики нового президента, а также его недавних комментариев о воздействии укрепления американской валюты.

Первая речь Трампа в качестве президента не содержала конкретных предложений в рамках его политики под лозунгом «Америка — превыше всего» и разочаровала инвесторов, которые надеялись услышать детали его планов об ускорении роста, инфраструктурных расходах и снижении налогов.

— Трамп пока не сказал ничего нового и ничего не сделал, поэтому все находятся в ожидании, — сказал агентству Reuters Канео Огино из Global-info Co в Токио. — Нам нужно посмотреть, какой политический курс он в итоге изберет.

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