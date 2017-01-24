Харьков

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В пищеблоки школ и детских садов Харькова приобрели новое оборудование

В пищеблоки школ и детских садов Харькова приобрели новое оборудование
416 единиц оборудования приобрели для пищеблоков школ и детских садов Харькова.
Как сообщили в Департаменте образования горсовета, оборудование закупили в течение 2016 года для 181 учебного учреждения.

По словам технолога КП «Комбинат детского питания» Ирины Гонтаренко, среди нового оборудования – жарочные шкафы, холодильники, бытовая техника, также была закуплена столовая и кухонная посуда.

В жарочных шкафах в школьных столовых повара сами делают выпечку, в холодильниках хранятся продукты, которые уже готовыми привозят со складов коммунального предприятия.

– К нам на предприятие продукты поступают по заявкам, которые подают школы. Формируется общий заказ, после чего мы развозим продукты по школам, где в каждой из них продукцию принимает медработник и заведующая производством. Все продукты поступают в коммунальное предприятие с сертификатами, если у технолога возникают сомнения по поводу качества, мы отправляем продукцию поставщику. Мы работаем с заводами-изготовителями из Харьковской области и крупными предприятиями из других регионов Украины, – отметила Ирина Гонтаренко.

Как сообщила заведующая производством столовой школы №156 Раиса Журавлева, для школьников составляется цикличное меню, но оно очень разнообразное. В меню входят блюда из птицы, говядины, творога, яиц, а также фрукты, овощи, компоты из свежих и замороженных фруктов и т.д. Отдельно разрабатывается диетический рацион для детей с медицинскими показаниями. Для этих детей используются, в основном, отварные продукты.

Напомним, для общеобразовательных учебных учреждений всех типов установлены следующие денежные нормы питания:
– для учащихся 1-4-х классов бесплатные завтраки – 9 грн;
– для учащихся 1-х классов бесплатное молоко – не более 4,95 грн.

Для учащихся льготного контингента (в том числе детей погибших участников антитеррористической операции) 1-4-х классов, которые посещают группы продленного дня, стоимость питания составляет 12 грн; 5-11-х классов – также 12 грн.

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