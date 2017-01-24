Культура

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В Харькове «поднимут картотеку»

В Харькове «поднимут картотеку»
Харьковские актеры вместе с польским режиссером готовят спектакль «Картотека».
Реализацию совместного украино-польского проекта в культурной сфере обсудили на встрече 24 января заместитель председателя – руководитель аппарата ХОГА Анатолий Бабичев и Генеральный консул Республики Польша в Харькове Януш Яблонский, сообщает пресс-служба ХОГА.

Спектакль «Картотека» по пьесе польского автора Тадеуша Ружевича ставят актеры Харьковского государственного академического драматического театра им. Т. Г. Шевченко под руководством польского режиссера Анджея Щитко.

– Совместный украино-польский проект в театральной сфере, действительно, очень интересен и важен, – отметил Анатолий Бабичев. – В целом наши взаимоотношения в гуманитарной сфере разнообразны. Есть активное взаимодействие высшей школы, совместные проекты в сфере среднего образования. В частности, многое сделано в прошлом году. В этом году мы продолжим хорошие традиции совместного сотрудничества.

Как рассказал Януш Яблонский, премьеру планируют показать зрителям 17 марта. Проект реализуется, в том числе и при поддержке Министерства культуры Республики Польша.

– Это будет масштабное культурное мероприятие не только для Харькова. Надеемся, что с этим спектаклем актеры поедут на гастроли в Польшу. Также надеемся, если будет поддержка облгосадминистрации, в рамках обмена наши актеры смогут выступать в Харькове, – сказал Януш Яблонский.

Анатолий Бабичев отметил, что ХОГА готова оказать поддержку реализации этой инициативы во всех организационных вопросах.

– Я уверен, что совместные проекты позволят развивать отношения между двумя государствами и двумя народами, – высказал мнение Анатолий Бабичев.

Спектакль «Картотека» – третья совместная работа польского режиссера и коллектива харьковского театра. Спектакли «Прощай, Иуда...» и «Антигона в Нью-Йорке» имели успех как у зрителей нашего региона, так и у общественности Польши.

– Мы хотим, чтобы спектакль получился действительно потрясающим. Все будет зависеть от актеров и от нашего с ними сотрудничества. Это важный проект, это имидж не только самого театра, но и всего города, – сказал режиссер спектакля Анджей Щитко.

Напомним, в марте 2017 театр им. Т. Г. Шевченко будет отмечать 95-летие со дня основания, а также 130-летие со дня рождения выдающегося драматурга Леся Курбаса.

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