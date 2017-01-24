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В Харькове накрыли сеть сбыта психотропов

В Харькове накрыли сеть сбыта психотропов
В Харькове силовики пресекли работу сети сбыта психотропных веществ.
Правоохранители установили, что организовал наркобизнес администратор одного из местных интернет-ресурсов, руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула. Через зарегистрированные «временные» аккаунты в популярных соцсетях он принимал заказы от клиентов, а также рекламировал свои услуги на тематических закрытых форумах. После перечисления денег на банковские карты злоумышленник делал «закладки» с наркотиками в тайниках на территории города, о местонахождении которых сообщал заказчикам.

По имеющейся информации, торговец заказывал наркотические средства, в частности, метадон, в одной из стран Восточной Азии. Во время обысков по месту жительства наркодельца изъяты психотропные препараты, более 24 тыс. долларов США и компьютерная техника с доказательствами организации противоправного бизнеса. На банковские карточки, открытые злоумышленником, за восемь месяцев поступило 3,5 миллиона гривен.

Гражданину сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается досудебное следствие.

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