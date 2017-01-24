Стали известны номинанты на «Оскар-2017»

В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Американской киноакадемии.

Мюзикл "Ла Ла Лэнд" стал третьим фильмом в истории "Оскаров", выдвинутым в 14 категориях (в компании с "Титаником" и "Все о Еве")."Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Скрытые фигуры", "Ла Ла Лэнд", "Манчестер у моря", "Лев", "Лунный свет".Дени Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмиен Шазелл ("Ла Ла Лэнд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Барри Дженкинс ("Лунный сввет")."Любой ценой", "Ла Ла Лэнд", "Лобстер", "Манчестер у моря", "Женщины ХХ века"."Прибытие", "Ограды", "Скрытые фигуры", "Лев", "Лунный свет".Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Эмма Стоун (Ла Ла Лэнд), Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг ("Ла Ла Лэнд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик"), Дензел Вашингтон ("Ограды").Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Николь Кидман ("Лев"), Октавиа Спейсер ("Скрытыие фигуры"), Мишель Уильямс ("Манчестер у моря").Махераша Али ("Лунный свет"), Дев Патель ("Лев"), Майкл Шэннон ("Ночные животные"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), Джефф Бриджес ("Любой ценой")."Море в огне", "Я не твой негр", "О Джей: сделано в Америке", "13", Life. Animated."Кубо и легенда самурая", "Ваяна", "Моя жизнь кабачка", "Красная черепаха", "Зоотрополис"."Вторая жизнь Уве" (Швеция), "Коммивояжер" (Иран), "Тони Эрдманн" (Германия), "Танна" (Австралия), "Моя земля" (Дания)."Прибытие", "Ла Ла Лэнд", "Лев", "Молчание", "Лунный свет""Прибытие", "Любой ценой", "Ла Ла Лэнд", "Лунный свет", "По соображениям совести"."Доктор Стрэндж", "Глубоководный горизонт", "Книга Джунглей", "Кубо и легенда самурая", "Бунтарь один""Джеки", "Флоренс Фостер Дженкинс", "Ла Ла Лэнд", "Союзники", "Фантастические звери и где их найти"."Прибытие", "Ла Ла Лэнд", "Аве, Цезарь!", "Фантастические звери и где их искать", "Пассажиры"."Джеки", "Ла Ла Лэнд", "Лев", "Лунный свет" и "Пассажиры".Церемония вручения "Оскаров" пройдет 26 февраля.