Стали известны номинанты на «Оскар-2017»

Мюзикл "Ла Ла Лэнд" стал третьим фильмом в истории "Оскаров", выдвинутым в 14 категориях (в компании с "Титаником" и "Все о Еве").
Лучший фильм:
"Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Скрытые фигуры", "Ла Ла Лэнд", "Манчестер у моря", "Лев", "Лунный свет".
Лучший режиссер:
Дени Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмиен Шазелл ("Ла Ла Лэнд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Барри Дженкинс ("Лунный сввет").
Лучший оригинальный сценарий:
"Любой ценой", "Ла Ла Лэнд", "Лобстер", "Манчестер у моря", "Женщины ХХ века".
Лучший адаптированный сценарий:
"Прибытие", "Ограды", "Скрытые фигуры", "Лев", "Лунный свет".
Лучшая актриса:
Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Эмма Стоун (Ла Ла Лэнд), Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").
Лучший актер:
Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг ("Ла Ла Лэнд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик"), Дензел Вашингтон ("Ограды").
Лучшая женская роль второго плана:
Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Николь Кидман ("Лев"), Октавиа Спейсер ("Скрытыие фигуры"), Мишель Уильямс ("Манчестер у моря").
Лучшая мужская роль второго плана:
Махераша Али ("Лунный свет"), Дев Патель ("Лев"), Майкл Шэннон ("Ночные животные"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), Джефф Бриджес ("Любой ценой").
Лучший документальный фильм:
"Море в огне", "Я не твой негр", "О Джей: сделано в Америке", "13", Life. Animated.
Лучшая анимация:
"Кубо и легенда самурая", "Ваяна", "Моя жизнь кабачка", "Красная черепаха", "Зоотрополис".
Лучший фильм на иностранном языке:
"Вторая жизнь Уве" (Швеция), "Коммивояжер" (Иран), "Тони Эрдманн" (Германия), "Танна" (Австралия), "Моя земля" (Дания).
Лучший оператор:
"Прибытие", "Ла Ла Лэнд", "Лев", "Молчание", "Лунный свет"
Лучший монтаж:
"Прибытие", "Любой ценой", "Ла Ла Лэнд", "Лунный свет", "По соображениям совести".
Лучшие спецэффекты:
"Доктор Стрэндж", "Глубоководный горизонт", "Книга Джунглей", "Кубо и легенда самурая", "Бунтарь один"
Лучший дизайн костюмов:
"Джеки", "Флоренс Фостер Дженкинс", "Ла Ла Лэнд", "Союзники", "Фантастические звери и где их найти".
Лучшая работа художника-постановщика:
"Прибытие", "Ла Ла Лэнд", "Аве, Цезарь!", "Фантастические звери и где их искать", "Пассажиры".
Лучшая музыка:
"Джеки", "Ла Ла Лэнд", "Лев", "Лунный свет" и "Пассажиры".
Церемония вручения "Оскаров" пройдет 26 февраля.