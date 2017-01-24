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Стали известны номинанты на «Оскар-2017»

Стали известны номинанты на «Оскар-2017»
В Лос-Анджелесе объявили номинантов на премию Американской киноакадемии.
Мюзикл "Ла Ла Лэнд" стал третьим фильмом в истории "Оскаров", выдвинутым в 14 категориях (в компании с "Титаником" и "Все о Еве").

Лучший фильм: "Прибытие", "Ограды", "По соображениям совести", "Любой ценой", "Скрытые фигуры", "Ла Ла Лэнд", "Манчестер у моря", "Лев", "Лунный свет".

Лучший режиссер: Дени Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмиен Шазелл ("Ла Ла Лэнд"), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря"), Барри Дженкинс ("Лунный сввет").

Лучший оригинальный сценарий: "Любой ценой", "Ла Ла Лэнд", "Лобстер", "Манчестер у моря", "Женщины ХХ века".

Лучший адаптированный сценарий: "Прибытие", "Ограды", "Скрытые фигуры", "Лев", "Лунный свет".

Лучшая актриса: Изабель Юппер ("Она"), Рут Негга ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Эмма Стоун (Ла Ла Лэнд), Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").

Лучший актер: Кейси Аффлек ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), Райан Гослинг ("Ла Ла Лэнд"), Вигго Мортенсен ("Капитан Фантастик"), Дензел Вашингтон ("Ограды").

Лучшая женская роль второго плана: Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Николь Кидман ("Лев"), Октавиа Спейсер ("Скрытыие фигуры"), Мишель Уильямс ("Манчестер у моря").

Лучшая мужская роль второго плана: Махераша Али ("Лунный свет"), Дев Патель ("Лев"), Майкл Шэннон ("Ночные животные"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), Джефф Бриджес ("Любой ценой").

Лучший документальный фильм: "Море в огне", "Я не твой негр", "О Джей: сделано в Америке", "13", Life. Animated.

Лучшая анимация: "Кубо и легенда самурая", "Ваяна", "Моя жизнь кабачка", "Красная черепаха", "Зоотрополис".

Лучший фильм на иностранном языке: "Вторая жизнь Уве" (Швеция), "Коммивояжер" (Иран), "Тони Эрдманн" (Германия), "Танна" (Австралия), "Моя земля" (Дания).

Лучший оператор: "Прибытие", "Ла Ла Лэнд", "Лев", "Молчание", "Лунный свет"

Лучший монтаж: "Прибытие", "Любой ценой", "Ла Ла Лэнд", "Лунный свет", "По соображениям совести".

Лучшие спецэффекты: "Доктор Стрэндж", "Глубоководный горизонт", "Книга Джунглей", "Кубо и легенда самурая", "Бунтарь один"

Лучший дизайн костюмов: "Джеки", "Флоренс Фостер Дженкинс", "Ла Ла Лэнд", "Союзники", "Фантастические звери и где их найти".

Лучшая работа художника-постановщика: "Прибытие", "Ла Ла Лэнд", "Аве, Цезарь!", "Фантастические звери и где их искать", "Пассажиры".

Лучшая музыка: "Джеки", "Ла Ла Лэнд", "Лев", "Лунный свет" и "Пассажиры".

Церемония вручения "Оскаров" пройдет 26 февраля.

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