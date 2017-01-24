Общество

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Сэкономленную субсидию можно использовать при оплате следующего коммунального платежа

Сэкономленную субсидию можно использовать при оплате следующего коммунального платежа
Если семья воспользовалась своим законным правом и использовала сэкономленную субсидию в счет следующего коммунального платежа, то есть воспользовалась так называемой «переплатой», и не оплатила счет за отопление, водоснабжение или электроэнергию, это не может трактоваться поставщиками услуг, как задолженность по оплате коммунальных услуг, и не является основанием для отмены помощи.
Поставщики услуг обязаны отражать размер субсидии или переплату – сэкономленную субсидию – в коммунальных счетах, – отмечают в Министерстве социальной политики Украины.

Более того, поставщики коммунальных услуг не имеют права игнорировать переплату и требовать у людей оплачивать услуги в полном объеме, при этом шантажируя отключением отопления или газа. Это является грубым нарушением действующего законодательства, а именно Постановления КМУ № 848 «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива».

В то же время чиновники обращают внимание потребителей услуг: граждане, которым назначена субсидия для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны ежемесячно оплачивать стоимость фактически потребленной услуги с учетом размера назначенной субсидии, кроме одного единственного условия – наличия на лицевом счете переплаты. В случае, когда стоимость фактически использованной услуги в конкретном месяце меньше обязательной доли затрат на оплату этой услуги, граждане платят ее фактическую стоимость.

Если семья, которой назначена субсидия, не оплачивает стоимость фактически потребленной услуги с учетом размера пособия, за исключением случаев, связанных с задержкой выплаты заработной платы, пенсии и т. п., которая подтверждается соответствующими документами, - с месяца, в котором поступило такое представление от поставщиков услуг, орган социальной защиты населения должен прекратить начислять субсидию. Ее восстановление происходит с момента представления документов, подтверждающих погашение задолженности по оплате коммунальных услуг, – разъясняют на правительственном портале.

Задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги не принимается во внимание органами социальной защиты населения в процессе оформления субсидии, но влияет на начисление поставщиками услуг размера платежа с учетом помощи в случае неоплаты счетов за потребленный газ, тепло, воду и освещение, что делает невозможным возникновение задолженности у граждан, которые получают субсидию, добавляют чиновники.

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