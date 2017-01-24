Экономика

  • 148
    •  / 

В Украине установили пределы на завышение цен на лекарства

В Украине установили пределы на завышение цен на лекарства
Продажа препаратов от астмы, диабета ІІ типа и сердечно-сосудистых заболеваний дороже внесенных в реестр предельных оптово-отпускных цен с 1 февраля будет невозможна.
«Первым шагом является государственное регулирование цен на лекарства по трем направлениям: сердечно-сосудистые заболевания (65% от общей смертности в Украине); сахарный диабет ІІ типа (болеют 1 млн украинцев), бронхиальная астма (существенно влияет на качество жизни 210 тыс. пациентов трудоспособного возраста)», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что НДС на лекарственные средства и медицинские изделия уменьшится до 2-5%.

Также правительство устанавливает максимальную оптовую торговую надбавку на продажу лекарств 5% с учетом всех налогов и сборов и максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств на уровне 15% с учетом всех налогов и сборов.

Согласно сообщению, по поручению премьер-министра совместно с Минэкономразвития и торговли  Минздрав разработал порядок расчета предельных цен на лекарственные средства по 21 международному непатентованному названию или действующему веществу.

В Минздраве отметили, что референтная цена на лекарства в Украине установлена в зависимости от цен на подобный препарат по МНН в 5 соседних странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.

Расчет предельной оптово-отпускной цены Минздрав осуществляет путем определения наименьшей референтной цены единицы лекарственной формы каждой силы действия в референтных странах, используя информацию из официальных источников уполномоченных государственных органов референтных стран.

Реестр предельных оптовых цен на лекарственные средства, как отметили в Минздраве, опубликован на сайте ведомства.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей24 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5987 грн
100 USD 2723.19 грн
100 EUR 2926.88 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи