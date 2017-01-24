В Украине установили пределы на завышение цен на лекарства

Продажа препаратов от астмы, диабета ІІ типа и сердечно-сосудистых заболеваний дороже внесенных в реестр предельных оптово-отпускных цен с 1 февраля будет невозможна.

«Первым шагом является государственное регулирование цен на лекарства по трем направлениям: сердечно-сосудистые заболевания (65% от общей смертности в Украине); сахарный диабет ІІ типа (болеют 1 млн украинцев), бронхиальная астма (существенно влияет на качество жизни 210 тыс. пациентов трудоспособного возраста)», - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.Отмечается, что НДС на лекарственные средства и медицинские изделия уменьшится до 2-5%.Также правительство устанавливает максимальную оптовую торговую надбавку на продажу лекарств 5% с учетом всех налогов и сборов и максимальную розничную торговую надбавку на продажу лекарств на уровне 15% с учетом всех налогов и сборов.Согласно сообщению, по поручению премьер-министра совместно с Минэкономразвития и торговли Минздрав разработал порядок расчета предельных цен на лекарственные средства по 21 международному непатентованному названию или действующему веществу.В Минздраве отметили, что референтная цена на лекарства в Украине установлена в зависимости от цен на подобный препарат по МНН в 5 соседних странах - Польше, Словакии, Венгрии, Чехии и Латвии.Расчет предельной оптово-отпускной цены Минздрав осуществляет путем определения наименьшей референтной цены единицы лекарственной формы каждой силы действия в референтных странах, используя информацию из официальных источников уполномоченных государственных органов референтных стран.Реестр предельных оптовых цен на лекарственные средства, как отметили в Минздраве, опубликован на сайте ведомства.