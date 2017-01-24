Спортсмены почтили память Тренера на борцовских коврах

Леонид Дунай ушел из жизни 12 августа 2010 года на 80-м году. Долгое время он был главным тренером сборной Харьковской области и входил в тренерский совет национальной сборной Украины по вольной борьбе. До последних дней жизни Леонид Александрович работал тренером в Харьковском государственном высшем училище физической культуры № 1, всего же его тренерская карьера насчитывает более полувека. За это время харьковчанин воспитал свыше 50 мастеров спорта СССР и Украины, четырёх мастеров спорта международного класса, неоднократных победителей и призёров национальных чемпионатов, юношеских и юниорских чемпионатов мира и Европы. На протяжении последних 20 лет жизни Леонида Александровича в Харькове ежегодно проходил международный турнир на Кубок Леонида Дуная, собиравший лучших молодых борцов из стран СНГ. А с 2011 года эту традиция продолжается проведением ежегодных турниров памяти выдающегося Тренера.
Нынешний турнир собрал более 300 борцов 2000-2001 годов рождения из всех областей Украины, а также из Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Молдовы и Турции. А одну из своих золотых наград харьковские кадеты завоевали в командных соревнованиях в составе сборной Украины, победив в финальной встрече сборную Грузии. В составе украинской сборной выступали четверо харьковчан – Олег Гайдар, Александр Евсеенко, Рустам Гулиев и Александр Пандоев. Бронзовыми призерами командных соревнований стали немецкие борцы.
В личных соревнованиях обладателями золотых наград среди кадетов стали Олег Гайдар, победивший в финальной схватке в весовой категории до 46кг борца из Грузии Георгия Гегелашвили, и Александр Евсеенко в весовой категории до 54кг, который в финале победил представителя Киевской области Владислава Остапенко. Серебряные медали достались Сергею Марченко в весе до 42 кг, уступившему в финале грузинскому борцу Георгию Чоладзе, и Александру Пандоеву в весовой категории до 63 кг, который проиграл в поединке за «золото» другому представителю Грузии Георгию Элбакидзе. А Рустам Гулиев стал бронзовым призёром в весовой категории до 58 кг.
А вот харьковским девушкам завоевать на родных коврах «золото» так и не удалось. Ближе всех харьковчанок к победе была Кристина Малявка. В своей весовой категории до 70 кг она успешно дошла до финала, но уступила в решающей схватке сопернице из Львовской области Романе Вовчак. три наши землячки стали бронзовыми призёрами турнира. Это Анастасия Логвиненко (весовая категория до 46кг), Анастасия Панасюк (весовая категория до 49кг) и Валерия Кордос (весовая категория до 60 кг).
Турнир памяти Леонида Дуная стал одним из этапов подготовки харьковских борцов-вольников к чемпионату Украины среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения, который пройдет в мае в Черновцах и будет отборочным к чемпионатам Европы и мира среди кадетов.