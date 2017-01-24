Спортсмены почтили память Тренера на борцовских коврах

Три золотые, три серебряные и четыре бронзовые награды завоевали харьковские борцы вольного стиля на открытом Всеукраинском турнире среди кадетов памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера Украины Леонида Дуная, который прошел во Дворце спорта «Локомотив».

Леонид Дунай ушел из жизни 12 августа 2010 года на 80-м году. Долгое время он был главным тренером сборной Харьковской области и входил в тренерский совет национальной сборной Украины по вольной борьбе. До последних дней жизни Леонид Александрович работал тренером в Харьковском государственном высшем училище физической культуры № 1, всего же его тренерская карьера насчитывает более полувека. За это время харьковчанин воспитал свыше 50 мастеров спорта СССР и Украины, четырёх мастеров спорта международного класса, неоднократных победителей и призёров национальных чемпионатов, юношеских и юниорских чемпионатов мира и Европы. На протяжении последних 20 лет жизни Леонида Александровича в Харькове ежегодно проходил международный турнир на Кубок Леонида Дуная, собиравший лучших молодых борцов из стран СНГ. А с 2011 года эту традиция продолжается проведением ежегодных турниров памяти выдающегося Тренера.Нынешний турнир собрал более 300 борцов 2000-2001 годов рождения из всех областей Украины, а также из Армении, Беларуси, Германии, Грузии, Молдовы и Турции. А одну из своих золотых наград харьковские кадеты завоевали в командных соревнованиях в составе сборной Украины, победив в финальной встрече сборную Грузии. В составе украинской сборной выступали четверо харьковчан – Олег Гайдар, Александр Евсеенко, Рустам Гулиев и Александр Пандоев. Бронзовыми призерами командных соревнований стали немецкие борцы.В личных соревнованиях обладателями золотых наград среди кадетов стали Олег Гайдар, победивший в финальной схватке в весовой категории до 46кг борца из Грузии Георгия Гегелашвили, и Александр Евсеенко в весовой категории до 54кг, который в финале победил представителя Киевской области Владислава Остапенко. Серебряные медали достались Сергею Марченко в весе до 42 кг, уступившему в финале грузинскому борцу Георгию Чоладзе, и Александру Пандоеву в весовой категории до 63 кг, который проиграл в поединке за «золото» другому представителю Грузии Георгию Элбакидзе. А Рустам Гулиев стал бронзовым призёром в весовой категории до 58 кг.А вот харьковским девушкам завоевать на родных коврах «золото» так и не удалось. Ближе всех харьковчанок к победе была Кристина Малявка. В своей весовой категории до 70 кг она успешно дошла до финала, но уступила в решающей схватке сопернице из Львовской области Романе Вовчак. три наши землячки стали бронзовыми призёрами турнира. Это Анастасия Логвиненко (весовая категория до 46кг), Анастасия Панасюк (весовая категория до 49кг) и Валерия Кордос (весовая категория до 60 кг).Турнир памяти Леонида Дуная стал одним из этапов подготовки харьковских борцов-вольников к чемпионату Украины среди юношей и девушек 2000-2001 годов рождения, который пройдет в мае в Черновцах и будет отборочным к чемпионатам Европы и мира среди кадетов.