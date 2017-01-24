Участники походов борются за награды

В январе проходит заключительный этап Всеукраинских соревнований по туристским спортивным походам I-III категории сложности.

Судьи оценивают отчеты о велосипедных походах, совершенных в 2015-2016 годах, которые были представлены их руководителями в Центральную маршрутно-квалификационную комиссию Федерации спортивного туризма Украины (ЦМКК ФСТУ).Борьбу за победу среди походов I категории сложности ведут 10 команд, представляющих спортивные туристские клубы из Одессы, Белгорода-Днестровского, Запорожья, Каменец-Подольского, Кривого Рога, Северодонецка и Харькова. Впервые за 25 лет независимости Украины участвует в соревнованиях спортивный экспериментальный велосипедный поход I категории сложности, в котором участвовали спортсмены-инвалиды, под руководством Андрея Нечепоренко из спортклуба «Политехник» НТУ «ХПИ». Этот поход был проведен в июле 2016 года по территории Харьковской области.Еще один поход под руководством Андрея Нечепоренко представлен на соревнованиях среди велопоходов II категории сложности, в которых также оспаривают первенство 10 команд из Одесской, Сумской, Запорожской, Николаевской областей и Харьковской областей. Он проходил по территориям Кировоградской и Николаевской областей в мае 2016 года. Причем в команде спортсмена-инвалида Андрея Нечепоренко маршрут проходили здоровые спортсмены из Кременчуга и Запорожья.Участвует команда спортклуба «Политехник» НТУ «ХПИ» и в соревнованиях среди велопоходов III категории сложности. Здесь за победу борются 8 команд, а соперниками харьковчан являются команды из спортивных туристских клубов Белой Церкви, Одессы, Белгорода-Днестровского, Кременчуга и Николаева.Имена победителей и призёров станут известны уже на следующей неделе.