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Участники походов борются за награды

Участники походов борются за награды
В январе проходит заключительный этап Всеукраинских соревнований по туристским спортивным походам I-III категории сложности.
Судьи оценивают отчеты о велосипедных походах, совершенных в 2015-2016 годах, которые были представлены их руководителями в Центральную маршрутно-квалификационную комиссию Федерации спортивного туризма Украины (ЦМКК ФСТУ).

Борьбу за победу среди походов I категории сложности ведут 10 команд, представляющих спортивные туристские клубы из Одессы, Белгорода-Днестровского, Запорожья, Каменец-Подольского, Кривого Рога, Северодонецка и Харькова. Впервые за 25 лет независимости Украины участвует в соревнованиях спортивный экспериментальный велосипедный поход I категории сложности, в котором участвовали спортсмены-инвалиды, под руководством Андрея Нечепоренко из спортклуба «Политехник» НТУ «ХПИ». Этот поход был проведен в июле 2016 года по территории Харьковской области.

Еще один поход под руководством Андрея Нечепоренко представлен на соревнованиях среди велопоходов II категории сложности, в которых также оспаривают первенство 10 команд из Одесской, Сумской, Запорожской, Николаевской областей и Харьковской областей. Он проходил по территориям Кировоградской и Николаевской областей в мае 2016 года. Причем в команде спортсмена-инвалида Андрея Нечепоренко маршрут проходили здоровые спортсмены из Кременчуга и Запорожья.    

Участвует команда спортклуба «Политехник» НТУ «ХПИ» и в соревнованиях среди велопоходов III категории сложности. Здесь за победу борются 8 команд, а соперниками харьковчан являются команды из спортивных туристских клубов Белой Церкви, Одессы, Белгорода-Днестровского, Кременчуга и Николаева.
Имена победителей и призёров станут известны уже на следующей неделе.

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