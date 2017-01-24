Харьков

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Угрозы отключения тепла на Харьковщине нет – ХОГА

Угрозы отключения тепла на Харьковщине нет – ХОГА
Отопительный сезон в Харьковской области проходит стабильно, все котельные работают в штатном режиме.
Об этом сообщили в Управлении топливно-энергетического комплекса ХОГА.

– Заявления отдельных субъектов хозяйственной деятельности о возможности отключения жителей Харькова и области от тепла абсолютно беспочвенны, – подчеркнул начальник Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Алексей Белоцкий. – На данный момент возникли некоторые сложности во взаиморасчетах между предприятиями области, но они не носят системный характер. Областная администрация держит ситуацию под контролем и делает все возможное для скорейшего решения проблемы.

Так, в связи с неполными расчетами с НАК «Нафтогаз» ряд тепловых предприятий региона получили лимиты на газ с незначительной задержкой. Тем не менее, все теплоснабжающие предприятия обеспечены газом. Областная администрация обратилась в центральные органы власти, чтобы ускорить процесс оформления протоколов по льготам и субсидиям, которые сегодня находятся в Министерстве финансов, для погашения задолженности.

По словам Алексея Белоцкого, проблемы во взаимоотношениях хозяйствующих субъектов никак не скажутся на жителях области.

– Об отключении от теплоснабжения населения и объектов социальной сферы не может быть и речи, – подчеркнул начальник Управления ТЭК.

Что касается электроэнергии, АК «Харьковоблэнерго» работает в штатном режиме. Несмотря на неполноту расчетов, в полном объеме выполняются как поставки электроэнергии, так и мероприятия по обеспечению надежности сетей.
Справка
В Харьковской области работают 780 котельных, которые отапливают 8381 жилой дом с централизованным отоплением, а также объекты социальной сферы: 709 детских садов, 790 школ и 1035 учреждений здравоохранения.

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