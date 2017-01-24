В Харькове студенты выступают для школьников с концертами

Первый концерт для школьников Новобаварского района состоялся сегодня, 24 января, накануне Дня святой Татьяны – покровительницы всех студентов. Для детей выступили танцоры коллектива Action Street, певица, студентка Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Мария Горобцова, коллектив современной хореографии Харьковской государственной академии физической культуры, воркаутеры спортивного клуба BarStylers, студия брейданса X-Makers, певец, студент Украинской академии банковского дела Национального банка Украины Негуа Сагару, участники телепроекта «Лига Смеха» – сборная команда КВН вузов Харькова «Любимый город» и другие коллективы.
Также школьники посмотрели лазерное шоу и поучаствовали в конкурсе с призами. Как сообщил заместитель Харьковского городского головы по вопросам семьи, молодежи и спорта Константин Лобойченко, серию концертов проведут для того, чтобы познакомить школьников с вузами и творческими достижениями студентов.
– Сегодня выступают студенты и выпускники различных вузов. Школьники могут познакомиться с ними, узнать об их достижениях и определиться с будущей профессией. Важно показать творческое развитие молодежи, их спортивные достижения, – отметил Константин Лобойченко.
По его словам, для разнопланового развития детей в этом году в Харькове отремонтируют еще пять клубов по месту жительства, откроют первый в Украине Велодом (возле памятника Велосипедисту), где можно будет взять велосипеды на прокат, научиться на них кататься.
Как сообщили в горсовете
, второй студенческий концерт для школьников состоится 26 января.