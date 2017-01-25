Александр Фельдман: контролировать рейтинги, дающие право на стипендию, должны сами студенты

По его словам, только тогда можно будет вести речь об ответственности вуза за рейтинги и их критерии, потому что здесь может быть очень высока коррупционная составляющая.
«И здесь очень многое зависит от студенческого самоуправления, насколько активно сами студенты будут участвовать и в разработке критериев, и в контроле над составлением списков, и в их публичности, и в недопущении злоупотреблений. Не надо бояться, а если возникнут проблемы, каждый студент может обратиться ко мне лично за поддержкой», - подчеркнул политик.
Он отметил, что настораживают заявления чиновников из Минобразования о том, что 43% молодых людей будут получать академическую стипендию, а 7% - социальную.
«Что, уже всех «отличников» и «льготников» заранее посчитали? - прокомментировал Александр Фельдман. - Мне кажется, такие установки не имеют ничего общего со справедливостью».
Как положительный момент он отметил то, что успешный студент-контрактник, который сдает сессии на «отлично», занимается наукой, сможет получить шанс учиться на бюджете и получать стипендию от государства.