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Александр Фельдман: контролировать рейтинги, дающие право на стипендию, должны сами студенты

Александр Фельдман: контролировать рейтинги, дающие право на стипендию, должны сами студенты
«Раз уж Минобразования заговорило о рейтингах успеваемости, по которым вузы будут определять лучших студентов, то они должны быть открыты и для студентов, и для родителей (и для работодателей, кстати), на вузовском сайте», - заявил народный депутат Украины Александр Фельдман, комментируя новую систему, резко сокращающую количество получателей вузовских стипендий.
По его словам, только тогда можно будет вести речь об ответственности вуза за рейтинги и их критерии, потому что здесь может быть очень высока коррупционная составляющая.

«И здесь очень многое зависит от студенческого самоуправления, насколько активно сами студенты будут участвовать и в разработке критериев, и в контроле над составлением списков, и в их публичности, и в недопущении злоупотреблений. Не надо бояться, а если возникнут проблемы, каждый студент может обратиться ко мне лично за поддержкой», - подчеркнул политик.

Он отметил, что настораживают заявления чиновников из Минобразования о том, что 43% молодых людей будут получать академическую стипендию, а 7% - социальную.

«Что, уже всех «отличников» и «льготников» заранее посчитали? - прокомментировал Александр Фельдман. - Мне кажется, такие установки не имеют ничего общего со справедливостью».

Как положительный момент он отметил то, что успешный студент-контрактник, который сдает сессии на «отлично», занимается наукой, сможет получить шанс учиться на бюджете и получать стипендию от государства.

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