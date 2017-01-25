Харьков

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Коммунальщики выставили харьковчанам фонари

Коммунальщики выставили харьковчанам фонари
В прошлом году в Харькове заменили 5 тыс. светоточек и 4 тыс. электроопор, а также протянули 140 км сетей наружного освещения, преимущественно возле домов и объектов малоэтажной застройки.
Как сообщил директор Департамента коммунального хозяйства Алексей Богач, подводя итоги работы за 2016 год, крупные ремонты прошли в парках и скверах. Так, были отремонтированы памятный знак чернобыльцам в Молодежном парке, Гимназическая набережная, Манжосов яр, сквер «Красный пожарный» и сквер Победы, площадь Архитекторов, территория возле источника на Алексеевской балке, входная группа в парк им. Квитки-Основьяненко (в этом году его ожидает дальнейшая реконструкция) и другие объекты. Также была начата реконструкция сада  им. Шевченко.

Как сообщил Алексей Богач, в 2016 году в Харькове было высажено 2 млн цветов, заменено более 2 тыс. больных и сухих деревьев. Кроме того, было отремонтировано 16 фонтанов и памятные знаки на четырех братских захоронениях, передает сайт Харьковского горсовета.

«Была проведена большая работа по уменьшению нормы потребления холодной воды в тех квартирах, где нет приборов учета. Это позволило снизить норму на полтора кубометра. Также в прошлом году льготным категориям граждан было установлено 7,5 тысячи приборов учета холодной воды, около 5 тысяч - горячей», - сообщил директор департамента.

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