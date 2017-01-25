Коммунальщики выставили харьковчанам фонари 25 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

В прошлом году в Харькове заменили 5 тыс. светоточек и 4 тыс. электроопор, а также протянули 140 км сетей наружного освещения, преимущественно возле домов и объектов малоэтажной застройки.