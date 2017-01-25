Харьков

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В Харькове за год отремонтировали 80 лифтов

В Харькове за год отремонтировали 80 лифтов
Количество капитально отремонтированных лифтов в Харькове увеличилось в четыре раза: с 20 в 2015 году до 80 – в 2016-м.
Как сообщил директор Департамента жилищного хозяйства Роман Нехорошков, также были значительно увеличены объемы капремонта систем горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления. Всего на капремонт жилого фонда в 2016 году городская власть направила 142 млн грн.

Также увеличился объем текущего ремонта жилого фонда города. Если в 2015 году на текущий ремонт было направлено 84 млн грн, то в 2016-м - 241 млн грн. Это позволило отремонтировать в 10 раз больше подъездов, чем в позапрошлом году (30 против 334). Также было больше отремонтировано внутридомовых электрических сетей и оконных блоков, больше обустроено пандусов.

«В целом, планы и задачи на 2016 год мы выполнили. В этом году мы будем увеличивать объемы работ по текущему и капитальному ремонту жилых домов. Планируем заменить около 60% контейнеров для ТБО и закупить новую технику для вывоза мусора. Также уделим серьезное внимание ветхим домам», - отметил Роман Нехорошков.

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