Украина снова пролетела мимо транша МВФ

Международный валютный фонд не включил в свой календарь на январь вопрос выделения Украине следующего транша.

Как сообщается на сайте фонда.С, сейчас календарь МВФ расписан до 3 февраля.17 января министр финансов Александр Данилюк сообщал, что четвертый транш от МВФ Украина должна получить в начале февраля.Фонд включит в повестку совета директоров украинский вопрос через 10 дней после получения подписанного меморандума для четвертого пересмотра программы сотрудничества. Миссия МВФ работала в Украине с 3 по 17 ноября.Напомним, в марте 2015 года МВФ открыл четырехлетнюю программу EFF для Украины на сумму $17 млрд. Она предполагала проведение ежеквартального пересмотра программы и выделение Киеву в 2015 году четырех траншей, в 2016 году - еще четырех. Однако к настоящему времени страна получила лишь три транша: первый на $5 млрд в марте 2015 года, второй на $1,7 млрд в августе 2015 года и третий на $1 млрд в сентябре 2016 года.