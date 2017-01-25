На Харьковщине ожидается резкое понижение температуры

Во время заседания утвердили порядок взаимодействия подразделений ХОГА, Службы автомобильных дорог, ГП «Харьковский облавтодор», Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба ХОГА
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По информации Харьковского регионального гидрометцентра, 25-29 января на территории области ожидается существенное понижение температуры воздуха - до 26 градусов мороза - и порывистый ветер до 15-20 м/с.
– В связи с этим все службы, ответственные за жизнедеятельность региона, должны перейти в усиленный режим работы. Главное управление ГСЧС в Харьковской области должно обеспечить работу пунктов обогрева для оказания помощи людям и, в случае необходимости, оказать неотложную помощь оперативным службам восстановления энергоснабжения на территории области - предоставить специальную технику высокой проходимости и прочее, – отметил первый заместитель председателя ХОГА Марк Беккер.
Кроме того, задачу развернуть дополнительные пункты обогрева, а также приема, выдачи теплых вещей, раздачи горячей пищи для социально незащищенных слоев населения получили районные государственные администрации и исполкомы городов областного значения.