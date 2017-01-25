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Какие страны чаще всего посещают украинцы

Какие страны чаще всего посещают украинцы
В прошлом году около 25 миллионов украинцев пересекли границу на въезд в другую страну, и примерно такое же  количество  украинцев  вернулось в Украину.
Граждане Украины в заграничных поездках отдавали предпочтение трем странам – Польше, России, Венгрии, сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины  Олег Слободян в эфире телеканала  «112 Украина».

«Мы ведем статистику украинцев, которые выезжают за границу. В то же время в течение многих лет мы не спрашиваем цель поездки, поэтому мы не можем сказать, какое количество наших соотечественников выехали с целью миграции», - сказал Олег Слободян.

Выяснилось, что в 2016 году около 25 миллионов украинцев пересекли границу на въезд в другую страну, и примерно такое же  количество  украинцев  вернулось в Украину.

 "Можно сказать, что динамика стабильная, как и тройка лидеров-стран, куда больше всего едут украинцы. Это Польша - около 10 млн наших соотечественников. На втором месте Российская Федерация - около 5 млн. И на третьем месте Венгрия - около 3 млн наших соотечественников. Эти же страны лидировали и в течение предыдущих лет», - отметил советник главы Государственной погранслужбы Украины.

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