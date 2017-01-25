Украина

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МВД анонсировало изменения для водителей

МВД анонсировало изменения для водителей
Замглавы МВД по евроинтеграции Анастасия Деева обнародовала на своей странице в Facebook нововведения, которые ожидают украинских водителей в ближайшее время.
Как сообщает AUTO-Consulting, в удостоверение водителя добавят микрочип. Также изменят срок действия и подкатегории. Такие изменения готовятся внести в Закон «О дорожном движении» и ПДД Украины.

Но кроме того, Деева анонсирует изменение срока действия удостоверений водителя. По ее словам, это от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки знаний и навыков.

По словам заместителя главы МВД, «пересмотр сроков действительности поспособствует большей безопасности дорожного движения».

Кроме того, Деева анонсирует и появление новых стандартов и периодичности проведения технического контроля транспорта, который перевозит опасные грузы. Также будут внедрены и новые стандарты по подготовке и экзаменации водителей.

Анонсировала Деева и пересмотр категорий автотранспорта.

А завершила свой пост заместитель министра МВД так: «Мне нравится, что команда МВД не останавливается на выполнении обязательств перед ЕС, но разрабатывает по-настоящему новые и современные подходы и совершенствуется с каждым днем».

Не исключено, что украинским водителям теперь придется подучивать правила ПДД и оплачивать всю процедуру сдачи на права с завидной регулярностью.

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