У бывшего зампреда райадминистрации на Харьковщине нашли арсенал оружия: фото-факты

Во время обыска в квартире фигуранта производства нашли арсенал оружия и боеприпасов.
60-летнему экс-чиновнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
Санкционированный судом обыск проведен сотрудниками СБУ
и Национальной полиции с участием прокурора – процессуального руководителя в рамках расследования уголовного производства о земельных махинациях 2010-2014 годов, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области
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По месту жительства у фигуранта расследования изъяли 6 ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, более 600 патронов к автомату Калашникова и нарезной малокалиберной винтовки, электродетонаторы, дымовую шашку, холодное оружие, более 23 тыс. долларов США, а также бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных сил РФ.
В течение суток прокуратура направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения, в котором будет настаивать на содержании под стражей.
Оперативно-следственные действия, направленные на установление источников происхождения оружия и цели его хранения, продолжаются.