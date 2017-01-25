У бывшего зампреда райадминистрации на Харьковщине нашли арсенал оружия: фото-факты 25 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Первомайская местная прокуратура объявила подозрение бывшему заместителю одной из райгосадминистраций Харьковской области, а ныне советнику председателя райсовета на общественных началах.