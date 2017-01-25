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У бывшего зампреда райадминистрации на Харьковщине нашли арсенал оружия: фото-факты

У бывшего зампреда райадминистрации на Харьковщине нашли арсенал оружия: фото-факты
Первомайская местная прокуратура объявила подозрение бывшему заместителю одной из райгосадминистраций Харьковской области, а ныне советнику председателя райсовета на общественных началах.
Во время обыска в квартире фигуранта производства нашли арсенал оружия и боеприпасов.

60-летнему экс-чиновнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Санкционированный судом обыск проведен сотрудниками СБУ и Национальной полиции с участием прокурора – процессуального руководителя в рамках расследования уголовного производства о земельных махинациях 2010-2014 годов, сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.



По месту жительства у фигуранта расследования изъяли 6 ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, более 600 патронов к автомату Калашникова и нарезной малокалиберной винтовки, электродетонаторы, дымовую шашку, холодное оружие, более 23 тыс. долларов США, а также бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных сил РФ.



В течение суток прокуратура направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения, в котором будет настаивать на содержании под стражей.

Оперативно-следственные действия, направленные на установление источников происхождения оружия и цели его хранения, продолжаются.

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