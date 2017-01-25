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Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции

Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы Нацполиции
Временно исполняющий обязанности руководителя Национальной полиции Украины Вадим Троян отказался от участия в конкурсе на должность главы ведомства.
«Принял решение не продолжать участие в конкурсной процедуре на должность председателя Национальной полиции Украины. Квалификационные требования, стаж работы в сфере права: комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в сфере права и попросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не буду готовить такую ​​справку. Мое мнение - глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, соответствующим всем требованиям закона - без поправок, дописываний и натяжек», - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Трояна, ему не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса.

«Я это принимаю, и, как офицер, не хочу никаких поблажек и предположений. Работы на выбранном мной пути очень много и я, наряду со своими товарищами, буду продолжать служить Украине", - отметил он.

«Очень хочу, чтобы конкурсная комиссия выбрала лучшего, и желаю своим товарищам, среди которых много достойных офицеров - пройти это испытание и выйти победителями», - добавил Троян.

Напомним, конкурс на должность председателя Национальной полиции был объявлен после увольнения в ноябре 2016 года тогдашнего руководителя ведомства Хатии Деканоидзе. 13 января в Нацполиции сообщили, что принять участие в конкурсе на должность руководителя ведомства изъявили желание 64 кандидата.

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