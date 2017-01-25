Экономика

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В Украину не пустили более 273 тонн зараженных цитрусовых из Турции

В Украину не пустили более 273 тонн зараженных цитрусовых из Турции
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей предотвратила ввоз в Украину более 273 тонн цитрусовых из Турции, зараженных средиземноморской плодовой мухой.
Как сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Одесской области, специалистами по фитосанитарной безопасности при проведении фитосанитарного контроля в паромном комплексе Черноморского морского торгового порта обнаружен отсутствующий на территории Украины карантинный организм - средиземноморская плодовая муха (Ceratitis capitata Wied).

"Опасным вредителем, который может существенно испортить внешний вид и вкус фруктов, были заражены грузы мандаринов весом 88,25 тонны, апельсинов весом 136,45 тонны и лимонов весом 48,4 тонны. Указанные фрукты поступили в Украину из Турции. Зараженный груз задержан, к нему будут применены соответствующие фитосанитарные меры", - сообщили в управлении.

С целью недопущения подобных случаев Госпродпотребслужба направила в Турцию ноту о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины.

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