В Польше избили украинских студентов

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк рассказал подробности инцидента с избиением украинских студентов в Ряшеве (Жешув).

По его словам, произошел конфликт между молодыми гражданами Украины и Польши, передает 112 Украина."Трое граждан Украины возвращались в общежитие, они учатся в Жешуве. К ним обратились местные жители и спросили, откуда они. Они ответили, что из Украины. И они заявили, что Львов – это польский город, и, наверное, произошла какая-то словесная перепалка", - заявил Павлюк.Также генконсул добавил, что 5 граждан Польши были задержаны, наших ребят доставили в больницу."Они получили телесные повреждения, но их жизни ничего не угрожает. Они были обследованы и отпущены домой", – сказал Павлюк Дипломат добавил: "Следствие проводит районная прокуратура Жешува. Мы держим этот инцидент на контроле. Задержанным предъявили обвинение".