В харьковских админцентрах будут предоставлять электронные услуги

Об этом сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.
По ее словам, это самая востребованная услуга. Для того, чтобы получить ее в электронном режиме, харьковчанам нужно будет зарегистрироваться в электронном кабинете на сайте ЦПАУ Харькова и прикрепить необходимые документы.
– Если не будет замечаний, администраторы напишут ответ. После чего человек сможет записаться на прием через электронный кабинет, выбрать удобное для него время и удобный по месторасположению центр. Он придет, и ему эту услугу сразу окажут, то есть не нужно будет подавать документы в самом центре, ждать несколько дней. Процедура упрощается для удобства харьковчан. В будущем мы планируем еще ряд услуг перевести в электронный вид, - сообщила Виктория Китайгородская.
Она отметила, что при этом все желающие по-прежнему смогут подавать документы в самом центре.
– Мы понимаем, что есть люди преклонного возраста, которые не пользуются интернетом. Они всегда могут получить консультацию по телефону, прийти в центр и получить услуги. Подать документы можно в любом центре, независимо от места регистрации, – сказала директор департамента.
Всего в 2016 году в центры админуслуг Харькова обратилось более 520 тысяч человек, отмечает пресс-служба горсовета
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