В харьковских админцентрах будут предоставлять электронные услуги 25 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Вскоре в харьковских центрах предоставления административных услуг введут в тестовом режиме электронную услугу регистрации и снятия с регистрации места проживания.