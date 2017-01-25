На «Барабашово» насмерть разбился альпинист

В ТЦ «Барабашово» 24 января насмерть разбился альпинист.

Информация о несчастном случае поступила в 19.04. Установлено, что 29-летний мужчина упал с высоты тентового покрытия и умер от полученных при падении травм, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области.Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.172 Уголовного кодекса Украины («Грубое нарушение законодательства о труде»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности на срок до трех лет либо исправительные работы на срок до двух лет.По данным пресс-службы ТЦ «Барабашово», несчастный случай произошел по окончании рабочего дня 24 января с альпинистом, оценивавшим объем работ по очистке кровельных покрытий одной из торговых площадок. В рамках подготовки договора с одной из организаций-подрядчиков по проведению очистки кровельных покрытий от снега и оледенения, для оценки объемов работ были приглашены специалисты подрядной организации. Оценка объемов была запланирована на 25 января. Однако альпинисты приняли решение обследовать кровельное покрытие 24 января, предварительно не согласовав это с администрацией торгового центра. Один из альпинистов, прорвав тентовое кровельное покрытие, сорвался. Альпинист получил травмы, не совместимые с жизнью.На место происшествия сразу были вызваны бригада скорой помощи и полицейский патруль. Администрация торгового центра окажет материальную помощь семье погибшего.Поврежденное при падении альпиниста тентовое покрытие может представлять угрозу для здоровья предпринимателей и посетителей торгового центра. Поэтому работа около полутора десятков торговых объектов непосредственно в опасной зоне приостановлена.В целом торговый центр работает в штатном режиме.