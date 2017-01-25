Украина

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На украино-венгерской границе заработал новый контактный пункт

На украино-венгерской границе заработал новый контактный пункт
Сегодня, 25 января, начал работу контактный пункт "Захонь" на границе с Венгрией.
"Приятно вместе дать старт работе общего контактного пункта. Это еще один важный шаг в реализации договоренностей президента Украины и президентов стран Вышеградской четверки", - заявил во время церемонии открытия глава ГПСУ Виктор Назаренко.

В свою очередь, замначальника полиции, главный директор охраны правопорядка Венгрии Жолт Халмос, отметил, что "открытый общий контактный пункт способствует и ускоряет работу органов, которые борются с преступностью, и обеспечивает взаимодействие и сотрудничество правоохранительных органов двух стран в течение 24 часов".

Назаренко и Халмос торжественно перерезали ленту, дав таким образом старт работе контактного пункта, и осмотрели служебные помещения для работы персонала.

"Контактные пункты - это действенный элемент современной коммуникации в сфере пограничной безопасности. А главное они помогают нам безотлагательно решать вопросы людей, которые законно пересекают границу", - подчеркнул Назаренко.

Протяженность украинско-венгерского участка границы составляет почти 140 км и проходит он в пределах Закарпатской области. При этом погранконтроль осуществляется на семи пунктах пропуска. Всего в 2016 году на них было оформлено 8,47 млн человек и 2,42 млн транспортных средств, что на 19% и 21% больше, по сравнению с предыдущим годом.

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