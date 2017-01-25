Суд ЕС признал поставки российского оружия на Донбасс

Суд Европейского союза признал законными санкции против российского производителя систем противовоздушной обороны концерна "Алмаз-Антей". Концерн пытался оспорить заморозку своих активов.

аместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов



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В своем решении суд отмечает, что Совет ЕС представил достаточные свидетельства того, что Россия отправляет оружие сепаратистам на востоке Украины. "Алмаз-Антей", производящий вооружение для России, тем самым опосредованно поддерживает нарушение территориальной целостности соседнего государства, установил суд.При этом в суде отметили, что Совет ЕС не обязан был доказывать прямое использование сепаратистами оружия, произведенного концерном, чтобы обосновать санкции. Помимо этого, на принятие решения о санкциях не повлияла катастрофа "Боинга", который, как считает следствие, был сбит ракетой комплекса "Бук", производимого концерном.«Суд ЕС признал, что Россия поставляет тяжелое вооружение сепаратистам на Донбассе. Российский концерн «Алмаз-Антей» решил обжаловать санкции, которые на него наложил ЕС. Ну что же, они получили решение, которым санкции подтверждены, а в дополнение подтверждено, что Россия материально поддерживает сепаратистов, в том числе и оружием производства «Алмаз-Антей», - отметил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов. - Еще одна победа в деле доказательства ответственности России за вооруженный конфликт на Донбассе и продолжения санкций».Санкции против "Алмаз-Антея" были введены летом 2014 года в рамках расширения запретительных мер против России в связи с конфликтом на Донбассе.