Стала известна дата жеребьевки стран-участниц Евровидения-2017

Жеребьевка, по результатам которого станет известно, какие страны будут представлены в первом, а какие – во втором полуфинале Евровидения-2017, будет проходить 31 января в Колонном зале Киевской городской государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба телеканала UA: Первый, в этот же день, 31 января, состоится и церемония передачи символического ключа Евровидения мэру Киева Виталию Кличко от Президента городского совета Стокгольма Евы-Луизы Эрландссон Слорак.По данным пресс-службы, к ключу Евровидения, который сочетает в себе символику городов, принимавших песенный конкурс, Эрландссон Слорак добавит во время церемонии новый элемент, который будет символизировать Стокгольм.Согласно сообщению, первая часть процедуры жеребьевки отводится на определение того, в каком из полуфиналов будут голосовать страны "Большой пятерки" (Франция, Германия, Италия, Испания, Великобритания) и страна-хозяйка конкурса (Украина), которые ежегодно автоматически проходят в финал. Следующим шагом станет распределение между двумя полуфиналами еще 37 участников международного песенного конкурса 2017 года.Таким образом будут определены представители 18 стран, которые выступят в первом полуфинале Евровидения-2017, а представители каких 19 стран – во втором. Точный порядок выступлений будет определен продюсерами шоу позже.В итоге в финал Евровидения пройдут по десять стран из каждого полуфинала. В общем, вместе с "Большой пятеркой" и страной-хозяйкой конкурса, за победу будут бороться 26 участников.За процедурой жеребьевки и ее надлежащим исполнением, согласно правилам Евровидения, будут следить представители Наблюдательного совета песенного конкурса.