На всех украинских вокзалах появится бесплатный Wi-Fi

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" обещает в текущем году обеспечить покрытие всех железнодорожных вокзалов страны Интернетом по беспроводной технологии Wi-Fi.

"Будем развивать пассажирское сообщение, устанавливать билетные терминалы на вокзалах, хотим установить на всех вокзалах бесплатный Wi-Fi, объявляем конкурс на дизайн новых "вагонов будущего", которые будут иметь мировые стандарты", - сообщил глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на заседании Кабинета министров.Кроме того, по его словам, компания намерена в этом году купить 50 пассажирских вагонов."Также мы хотим увеличить прибыльность пассажирских поездов и запустить сообщение с Польшей, Австрией и Болгарией", - добавил он.Балчун также сообщил о принятии 24 января решения о выделении из компании филиала UZ Cargo и создании филиала UZ Cargo International, который будет помогать развивать международную деятельность компании."Также на повестке дня создание собственного экспедитора – "УЗ Форвардинг", потому что, к сожалению, в этой сфере "Укрзализныця" полностью отдала свой рынок частным компаниям", - добавил глава компании.