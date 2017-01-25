В харьковских админцентрах планируют открыть call-центр

Об этом сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.
По ее словам, call-центр начнет работать после открытия Регионального центра предоставления административных услуг, который строится на пр. Тракторостроителей, 144. Планируется, что консультировать харьковчан будут десять человек.
– Они будут отвечать на звонки, консультировать по любому вопросу, но принимать документы не будут. Сейчас бывает так, что у администратора на приеме человек, а тут поступает звонок с просьбой проконсультировать, и пришедшему гражданину приходится ждать, а это неудобно. Поэтому в свое время мы внедрили скайп-консультации (через специальную форму на сайте ЦПАУ), теперь планируем открыть call-центр. Наша цель – предоставлять услуги харьковчанам качественно, удобно и в максимально короткие сроки, – отметила директор департамента.
Также она сообщила, что сейчас для работы в новом Региональном центре админуслуг отбирают лучших специалистов. Заявки на должность администратора подали 140 человек, а штат составит 40 сотрудников. Лучших на эту должность отберут по результатам конкурса и экзамена.
Открытие Регионального центра предоставления административных услуг на пр. Тракторостроителей, 144 запланировано на апрель 2017 года. В центре будут предоставлять около 450 услуг административного, социального и пенсионного характера, сообщает пресс-служба горсовета
.