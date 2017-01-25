В Харькове минировали «Новосалтовский привоз»

Взрывчатку в помещениях администрации рынка «Привоз Новосалтовский» и на прилегающей территории не обнаружили.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, 25 января в 9:14 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что в помещении администрации рынка (пр.Тракторостроителей, 104) якобы заложена взрывчатка.На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.Правоохранители осмотрели тысячу квадратных метров помещения и прелегающей территории. Эвакуация граждан не проводилась. Никаких взрывчатых веществ работники полиции не обнаружили.Решается вопрос о внесении сведений об указанном событии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.Сейчас сотрудниками полиции проводятся все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лиц, которые сделали сообщение о заминировании.