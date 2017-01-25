Происшествия

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В Харькове минировали «Новосалтовский привоз»

В Харькове минировали «Новосалтовский привоз»
Взрывчатку в помещениях администрации рынка «Привоз Новосалтовский» и на прилегающей территории не обнаружили.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Харьковской области, 25 января в 9:14 в дежурную часть Московского отдела полиции поступило сообщение о том, что в помещении администрации рынка (пр.Тракторостроителей, 104) якобы заложена взрывчатка.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.

Правоохранители осмотрели тысячу квадратных метров помещения и прелегающей территории. Эвакуация граждан не проводилась. Никаких взрывчатых веществ работники полиции не обнаружили.

Решается вопрос о внесении сведений об указанном событии в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас сотрудниками полиции проводятся все необходимые розыскные мероприятия с целью установления лиц, которые сделали сообщение о заминировании.

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