В США исследователи создали первых в мире генетически модифицированных муравьев, которым нравится находиться в одиночестве.

Ученые решили исследовать детали социализации насекомых, поэтому расшировали геном муравья Ooceraea biroi и проанализировали активность ДНК. Исследователи обнаружили высокий уровень экспрессии генов, отвечающих за обоняние. Чтобы исследовать их влияние на социализацию, они вывели таких Ooceraea biroi, у которых эти гены были выключены, говорится в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.Лишенные обонятельных генов муравьи преимущественно находились в одиночестве и избегали присутствия других.По мнению ученых, это означает, что эволюция обонятельных рецепторов в усиках насекомых способствовала развитию у них социальности.