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Кабмин разрешил таможням направлять часть сверхплановых доходов на собственные нужды

Кабмин разрешил таможням направлять часть сверхплановых доходов на собственные нужды
Кабинет министров Украины разрешил таможенным органам по специальному правительственному разрешению направлять на собственные нужды порядка 10% доходов, полученных сверх плана поступлений.
Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.

Как пояснил премьер-министр Владимир Гройсман, необходимость такого решения продиктована программой борьбы с контрабандой и модернизации работы таможенных постов.

«Мы говорим о борьбе с контрабандой, нам надо делать техническую модернизацию. Думаю, нужно поддержать (решение - ред.)», - сказал Гройсман.

При этом в правительстве подчеркнули, что использование средств будет полностью контролироваться Минфином. Как сообщалось ранее, в 2015-2016 году в Украине начали эксперимент, согласно которому половину доходов, полученных от уплаты таможенных платежей сверх установленных правительством планов, направляли на строительство дорог. Эксперимент был признан успешным. Украинские таможни - участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов с сентября 2015 года по декабрь 2016 года направили 2,81 млрд грн на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях. Эксперимент продолжен на 2017 год.

Техническая модернизация таможенной службы является одной из составных частей общей реформы таможни, анонсированной премьер-министром Гройсманом в июле-августе 2016 года.

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