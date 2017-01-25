Кабмин разрешил таможням направлять часть сверхплановых доходов на собственные нужды

Кабинет министров Украины разрешил таможенным органам по специальному правительственному разрешению направлять на собственные нужды порядка 10% доходов, полученных сверх плана поступлений.

Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства.Как пояснил премьер-министр Владимир Гройсман, необходимость такого решения продиктована программой борьбы с контрабандой и модернизации работы таможенных постов.«Мы говорим о борьбе с контрабандой, нам надо делать техническую модернизацию. Думаю, нужно поддержать (решение - ред.)», - сказал Гройсман.При этом в правительстве подчеркнули, что использование средств будет полностью контролироваться Минфином. Как сообщалось ранее, в 2015-2016 году в Украине начали эксперимент, согласно которому половину доходов, полученных от уплаты таможенных платежей сверх установленных правительством планов, направляли на строительство дорог. Эксперимент был признан успешным. Украинские таможни - участники эксперимента по распределению сверхплановых доходов с сентября 2015 года по декабрь 2016 года направили 2,81 млрд грн на ремонт и строительство автомобильных дорог в областях. Эксперимент продолжен на 2017 год.Техническая модернизация таможенной службы является одной из составных частей общей реформы таможни, анонсированной премьер-министром Гройсманом в июле-августе 2016 года.