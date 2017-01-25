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Как перейти с льготы на субсидию и обратно

фото: Дмитрий Колоней

Как перейти с льготы на субсидию и обратно
Я — участник войны. Поясните, чем выгоднее пользоваться при оплате жилкомуслуг — льготой или субсидией? Как перейти с льготы на субсидию и можно ли вернуться назад, если это окажется невыгодно?
Павел Семенович
Как разъяснили в пресс-службе Кабмина, если семья имеет право на субсидию, однако ее размер невелик и целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы — то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии. И наоборот: если в отопительный период семье целесообразнее пользоваться субсидией, необходимо подать заявление для назначения субсидии. Если льготник подал заявление на субсидию, но в неотопительный период этот вид помощи не начисляется, то в дальнейшем поставщики услуг будут автоматически учитывать льготу.

— То есть семьи с небольшим доходом, которые даже с учетом льготы платят больше, чем платили бы, имея субсидию, — однозначно должны получать субсидию, — поясняют чиновники. — Однако если в неотопительный период пользоваться льготой выгоднее, чем субсидией, целесообразно отказаться от субсидии и платить за услуги с учетом льготы.

Основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, в котором отражено, к какой категории льготников относится тот или иной человек. В квитанциях, которые рассылаются жильцам, начисление указывается с учетом льготной скидки. Например, для участников войны т скидка в 50% в пределах социальных норм.

По словам чиновников, для получения льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг человек, имеющий такое право, должен обратиться к поставщику услуг — подать заявление, оригинал и копию свидетельства, которое удостоверяет право на льготу, идентификационный номер, справку о составе семьи (для определения права на льготы членов семьи). Кроме этого, необходимо обратиться также в орган социальной защиты для внесения данных в Единый государственный реестр лиц, которые имеют право на льготы.

Вместе с тем, льготы отдельным категориям граждан будут предоставляться при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. С 1 января 2016 она составляет 1930 грн. (согласно Порядку предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденного постановлением КМУ от 4 июля 2015 № 389).

Сэкономленную субсидию можно использовать при оплате следующего коммунального платежа


Категории лиц, которые имеют право на льготы:

— участники войны;
— члены семей погибших (умерших) участников войны;
— лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;
— вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной;
— лица, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной;
— вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной;
— жертвы нацистских преследований;
— дети войны.

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