Как перейти с льготы на субсидию и обратно

Я — участник войны. Поясните, чем выгоднее пользоваться при оплате жилкомуслуг — льготой или субсидией? Как перейти с льготы на субсидию и можно ли вернуться назад, если это окажется невыгодно?

Павел Семенович

Как разъяснили в пресс-службе Кабмина, если семья имеет право на субсидию, однако ее размер невелик и целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы — то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии. И наоборот: если в отопительный период семье целесообразнее пользоваться субсидией, необходимо подать заявление для назначения субсидии. Если льготник подал заявление на субсидию, но в неотопительный период этот вид помощи не начисляется, то в дальнейшем поставщики услуг будут автоматически учитывать льготу.— То есть семьи с небольшим доходом, которые даже с учетом льготы платят больше, чем платили бы, имея субсидию, — однозначно должны получать субсидию, — поясняют чиновники. — Однако если в неотопительный период пользоваться льготой выгоднее, чем субсидией, целесообразно отказаться от субсидии и платить за услуги с учетом льготы.Основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, в котором отражено, к какой категории льготников относится тот или иной человек. В квитанциях, которые рассылаются жильцам, начисление указывается с учетом льготной скидки. Например, для участников войны т скидка в 50% в пределах социальных норм.По словам чиновников, для получения льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг человек, имеющий такое право, должен обратиться к поставщику услуг — подать заявление, оригинал и копию свидетельства, которое удостоверяет право на льготу, идентификационный номер, справку о составе семьи (для определения права на льготы членов семьи). Кроме этого, необходимо обратиться также в орган социальной защиты для внесения данных в Единый государственный реестр лиц, которые имеют право на льготы.Вместе с тем, льготы отдельным категориям граждан будут предоставляться при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу. С 1 января 2016 она составляет 1930 грн. (согласно Порядку предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденного постановлением КМУ от 4 июля 2015 № 389).Категории лиц, которые имеют право на льготы:— участники войны;— члены семей погибших (умерших) участников войны;— лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;— вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной;— лица, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной;— вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной;— жертвы нацистских преследований;— дети войны.