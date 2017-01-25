В центрах админуслуг в место паспортов будут выдавать ID-карты 25 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Новые паспорта в виде ID-карты планируется начать выдавать в этом году в Центрах предоставления административных услуг Шевченковского и Киевского районов.