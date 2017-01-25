В центрах админуслуг в место паспортов будут выдавать ID-карты

Об этом сообщила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Виктория Китайгородская.
По ее словам, в центры закупят новое оборудование для выдачи карт, а администраторы уже проходят обучение по приему документов.
– Позже эту услугу можно будет получать и в других центрах. Также мы планируем выдавать загранпаспорта. В связи с децентрализацией на места передано больше полномочий, и мы расширяем перечень наших услуг, – сообщила Виктория Китайгородская.
Отметим, что ID-карты в Украине начали выдавать в январе 2016 года. Она представляет собой пластиковую карточку, заменяющую внутренний паспорт гражданина Украины в виде книжки. На карточке указаны страна, место рождения, Ф.И.О. получателя, пол, гражданство, дата рождения, уникальный номер записи в госреестре, номер документа, фото владельца, оцифрованная подпись и другие данные. Преимуществами ID-карты считается высокая защита информации и защищенность от внешних факторов.
В Шевченковском и Киевском районах Харькова в этом году откроют «Прозрачные офисы», где кроме административных будут предоставлять более 80 социальных услуг, сообщает пресс-служба горсовета
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