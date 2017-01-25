Графический пароль на смартфоне стал находкой для взломщиков

Графический ключ вместо традиционного пароля или PIN-кода используют примерно 40% владельцев смартфонов и планшетов под управлением операционной системы Android.

Исследователи из Ланкастерского университета (Великобритания), Северо-западного университета (Китай) и Университета Бата (Великобритания) продемонстрировали, как за менее чем пять попыток разблокировать устройство, защищенное подобным способом, сообщает 3Dnews.Для осуществления эксперимента им потребовалось всего две вещи: видеозапись, на которой запечатлен процесс разблокировки гаджета, и специальное программное обеспечение на базе технологии машинного зрения. Особых требований к видеоролику нет - на нем может не быть видно изображения на экране смартфона, диагональ последнего также значения не имеет. Запись может быть сделана на камеру мобильного телефона с расстояния до двух с половиной метров, а если применяется более качественная съемочная аппаратура, например, цифровая зеркальная камера, то расстояние до объекта съемки может достигать девяти метров.Отснятое видео обрабатывается с помощью приложения, алгоритмы которого позволяют распознать движения руки «жертвы» и на основании полученной информации предложить оператору наиболее вероятные варианты графического ключа. Для опытов исследователи взяли 120 уникальных «паттернов», созданных независимыми участниками эксперимента, то есть простыми пользователями. Из них им удалось взломать свыше 95 %. Как выяснилось, чем сложнее «рисунок», тем легче его скопировать. Объясняется это тем, что сложные графические пароли состоят из большего числа линий, что позволяет алгоритму программы сузить диапазон возможных вариантов.