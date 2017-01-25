В Харьков могут вернуться веерные отключения света

Причина — колоссальная задолженность коммунальщиков перед облэнерго.
Как сообщил начальник управления информационной политики и работы с потребителями АК «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко, у энергетической компании есть два крупных должника — КП «Харьковводоканал» и КП «Харьковские тепловые сети», которые нарастили свою задолженность до астрономической величины — более миллиарда гривен.
— Долг «Харьковводоканала» составляет 795 млн гривен, а «Харьковских тепловых сетей» — 240 млн, — уточнил он. — Уровень расчета обеих компаний в январе составляет около 32–33%. Кроме того, КП «Харьковгорррэлектротранс», полностью рассчитавшееся за электроэнергию в прошлом году, в этом уже успело нарастить долг в 20 миллионов гривен. Начиная с 1 ноября 2016 года все деньги, поступающие на счета энергокомпании от потребителей, направляются на расчеты с «Энергорынком», однако на конец года долг «Харьковоблэнерго» составил 132 миллиона.
Из-за этого, по словам Владимира Скичко, энергокомпания была вынуждена прекратить ремонтные работы, за исключением аварийных, не выполняется инвестиционная программа. Долг по зарплате составляет более ста миллионов гривен.
— Все это может привести к энергетическому коллапсу как в городе, так и в области, — говорит Владимир Сикчко.
На предприятии не исключают: если ситуация с расчетами коммунальных предприятий не изменится в лучшую сторону — в ближайшее время (в конце января — начале февраля) облэнерго уменьшат лимиты настолько, что она будет вынуждена ввести веерные отключения.
В КП «ХТС» подтвердили: долг перед энергетической компанией действительно вырос. Но в связи со сложным финансовым положением ХТС не имеет возможности своевременно рассчитываться с АК «Харьковоблэнерго», поскольку в соответствии с постановлением Кабмина, более 90% средств со счетов предприятия автоматически списываются в счет погашения оплаты за газ.
— Мы предлагали энергетической компании погасить долг нашими активами, то есть за счет средств, которые государство должно нам возмещать за субсидии, льготы, разницу в тарифах, а также за выработанную электроэнергию. Однако «Харьковоблэнерго» готовы принять только «живые» деньги, — говорят на предприятии.
Эта ситуация не новая. Еще в сентябре 2016 года Харьковский городской совет принял обращение к премьер-министру Украины относительно критической ситуации в сфере теплоснабжения города. По мнению чиновников, источником погашения долга могла бы стать субвенция из госбюджета.
— На сегодняшний день мэрия ситуацию не комментирует, — заявил «Вечернему Харькову»
директор Департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.
Отказались от комментариев и в КП «Харьковводоканал».
В свою очередь начальник Управления топливно-энергетического комплекса ХОГА Алексей Белоцкий заверил, что АК «Харьковоблэнерго» работает в штатном режиме.
— Несмотря на неполноту расчетов, в полном объеме выполняются как поставки электроэнергии, так и мероприятия по обеспечению надежности сетей, — говорит он.