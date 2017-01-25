Харьков

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На Харьковскую область надвигаются сильные морозы: гидрометцентр

На Харьковскую область надвигаются сильные морозы: гидрометцентр
В ближайшие дни в Харьковской области ожидается резкое похолодание.
— В последнюю неделю наблюдалось постепенное снижение температуры, но уже 26 января похолодание станет весьма заметным, — говорит заведующая сектором метеорологических прогнозов Харьковского регионального центра по гидрометеорологии Евгения Ляшенко. — В ночь на 26 января температура воздуха опустится до 17 градусов мороза, а днем 27 января станет еще  холоднее — ночью столбик термометра может упасть до минус 24 градуса.

Погода в Харькове: резко похолодает


По прогнозам синоптиков, область сильно не заметет: снега в эти дни выпадет немного, но стужу усугубят порывы сильного северного ветра. 27 января станет самым холодным днем в ближайшие двое суток, 28 января мороз немного угомонится — днем синоптики ожидают даже 3–8 мороза, но под финал январь снова собирается о себе напомнить. Как сообщила Валентина Ляшенко, 30 января ожидается следующее понижение температуры, причем более впечатляющее — ночью предполагают до 26 градусов мороза.

Накануне прогнозируемого ухудшения погодных условий в ХОГА прошло заседание оперативного штаба, на котором утвердили порядок взаимодействия  подразделений на случай чрезвычайных ситуаций: облгосадминистрации, Службы автомобильных дорог, ГП «Харьковский облавтодор», Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области. В населенных пунктах поручено развернуть пункты обогрева, точки приема и выдачи теплых вещей, раздачи горячей пищи для социально незащищенных слоев населения.

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