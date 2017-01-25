Французская кинопремия «Сезар» определилась с номинантами

Французская академия искусств и технологий кинематографа объявила номинантов на 42 национальную кинопремию "Сезар".

Как сообщает КиноПоиск, среди соискателей такие ленты, как «Она», «Это всего лишь конец света», «Иллюзия любви», «Франц» и «В тихом омуте».«Божественные»«В постели с Викторией»«В тихом омуте»«Иллюзия любви»«Непорочные»«Она»«Франц»Уда Беньямина — «Божественные»Брюно Дюмон — «В тихом омуте»Николь Гарсия — «Иллюзия любви»Анн Фонтен — «Непорочные»Пол Верховен — «Она»Франсуа Озон — «Франц»Ксавье Долан — «Это всего лишь конец света»Фабрис Лукини — «В тихом омуте»Франсуа Клюзе — «Сельский врач»Пьер Деладоншам — «Сын Жана»Омар Си — «Шоколад»Гаспар Ульель — «Это всего лишь конец света»Николя Дювошель — «Я не сволочь»Марина Фоис — «Безупречная»Виржини Эфира — «В постели с Викторией»Сидсе Бабетт Кнудсен — «Дочь Бреста»Жюдит Шемла — «Жизнь»Марийон Котийяр — «Иллюзия любви»Изабель Юппер — «Она»Венсан Лакост — «В постели с Викторией»Мельвиль Пупо — «В постели с Викторией»Лоран Лафитт — «Она»Габриэль Аркан — «Сын Жана»Джеймс Тьерре — «Шоколад»Венсан Кассель — «Это всего лишь конец света»Дебора Лукумуена — «Божественные»Валерия Бруни-Тедески — «В тихом омуте»Анн Косиньи — «Она»Мелани Тьерри — «Танцовщица»Натали Бай — «Это всего лишь конец света»Читайте также: Оскар-2017: на "лучший фильм" претендуют девять лент«Божественные»«Водный эффект»«В постели с Викторией»«В тихом омуте»«Непорочные»«Дочь Бреста»«Иллюзия любви»«Жизнь кабачка»«Она»«Франц»«Чинить живых»Лучшая музыка«В лесах Сибири»«Жизнь кабачка»«Она»«Шоколад»«Франц»«В тихом омуте»«Непорочные»«Иллюзия любви»«Она»«Франц»*«Божественные»«Иллюзия любви»«Она»«Франц»«Это всего лишь конец света»«Водолей»«Выпускной»«Манчестер у моря»«Неизвестная»«Тони Эрдманн»«Я, Дэниел Блейк»42 церемония вручения премии «Сезар» пройдет 24 февраля 2017 года в парижском концертном зале Плейель.