Французская кинопремия «Сезар» определилась с номинантами

Как сообщает КиноПоиск, среди соискателей такие ленты, как «Она», «Это всего лишь конец света», «Иллюзия любви», «Франц» и «В тихом омуте».
Список претендентов в основных номинациях выглядит так:
Лучший фильм
«Божественные»
«В постели с Викторией»
«В тихом омуте»
«Иллюзия любви»
«Непорочные»
«Она»
«Франц»
Лучший режиссер
Уда Беньямина — «Божественные»
Брюно Дюмон — «В тихом омуте»
Николь Гарсия — «Иллюзия любви»
Анн Фонтен — «Непорочные»
Пол Верховен — «Она»
Франсуа Озон — «Франц»
Ксавье Долан — «Это всего лишь конец света»
Лучший актер
Фабрис Лукини — «В тихом омуте»
Франсуа Клюзе — «Сельский врач»
Пьер Деладоншам — «Сын Жана»
Омар Си — «Шоколад»
Гаспар Ульель — «Это всего лишь конец света»
Николя Дювошель — «Я не сволочь»
Лучшая актриса
Марина Фоис — «Безупречная»
Виржини Эфира — «В постели с Викторией»
Сидсе Бабетт Кнудсен — «Дочь Бреста»
Жюдит Шемла — «Жизнь»
Марийон Котийяр — «Иллюзия любви»
Изабель Юппер — «Она»
Лучший актер второго плана
Венсан Лакост — «В постели с Викторией»
Мельвиль Пупо — «В постели с Викторией»
Лоран Лафитт — «Она»
Габриэль Аркан — «Сын Жана»
Джеймс Тьерре — «Шоколад»
Венсан Кассель — «Это всего лишь конец света»
Лучшая актриса второго плана
Дебора Лукумуена — «Божественные»
Валерия Бруни-Тедески — «В тихом омуте»
Анн Косиньи — «Она»
Мелани Тьерри — «Танцовщица»
Натали Бай — «Это всего лишь конец света»
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Лучший оригинальный сценарий
«Божественные»
«Водный эффект»
«В постели с Викторией»
«В тихом омуте»
«Непорочные»
Лучший адаптированный сценарий
«Дочь Бреста»
«Иллюзия любви»
«Жизнь кабачка»
«Она»
«Франц»
«Чинить живых»
Лучшая музыка
«В лесах Сибири»
«Жизнь кабачка»
«Она»
«Шоколад»
«Франц»
Лучшая операторская работа
«В тихом омуте»
«Непорочные»
«Иллюзия любви»
«Она»
«Франц»*
Лучший монтаж
«Божественные»
«Иллюзия любви»
«Она»
«Франц»
«Это всего лишь конец света»
Лучший иностранный фильм
«Водолей»
«Выпускной»
«Манчестер у моря»
«Неизвестная»
«Тони Эрдманн»
«Я, Дэниел Блейк»
42 церемония вручения премии «Сезар» пройдет 24 февраля 2017 года в парижском концертном зале Плейель.