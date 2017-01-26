Названы самые кассовые оскароносные фильмы в истории

Лента «Унесенные ветром» 1939 года возглавила список самых кассовых фильмов из тех, что были удостоены премии «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Рейтинг опубликовал The Wall Street Journal.

Издание основывалось на сборах от проката и распространения только на территории США. С учетом инфляции «Унесенные ветром» режиссера Виктора Флеминга с Кларком Гейблом и Вивьен Ли в главных ролях принесли 1,7 миллиарда долларов дохода.



На втором месте мюзикл «Звуки музыки» (1965), заработавший 1,23 миллиарда долларов. Третью позицию занимает картина Джеймса Кэмерона «Титаник» — 1,17 миллиарда долларов в американском прокате.

На четвертой строчке — «Бен Гур» (1959) Уильяма Уайлера, собравший 848 миллионов долларов, на пятой — «Афера» (1973) Джорджа Роя Хилла с доходом 771 миллион долларов.

89-я церемония вручения «Оскара» состоится 26 февраля. Больше всего номинаций — четырнадцать — у музыкальной ленты Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд».