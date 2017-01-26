Названы самые кассовые оскароносные фильмы в истории
26 января 2017 г.
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26 января 2017 г.
Издание основывалось на сборах от проката и распространения только на территории США. С учетом инфляции «Унесенные ветром» режиссера Виктора Флеминга с Кларком Гейблом и Вивьен Ли в главных ролях принесли 1,7 миллиарда долларов дохода.
На четвертой строчке — «Бен Гур» (1959) Уильяма Уайлера, собравший 848 миллионов долларов, на пятой — «Афера» (1973) Джорджа Роя Хилла с доходом 771 миллион долларов.
89-я церемония вручения «Оскара» состоится 26 февраля. Больше всего номинаций — четырнадцать — у музыкальной ленты Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд».
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