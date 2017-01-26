Назван аэропорт с наибольшим числом международных пассажиров

Международный аэропорт Дубай второй раз подряд стал мировым лидером по числу обслуживаемых иностранных пассажиров.



За 2016 год аэропорт принял 83,6 миллиона зарубежных путешественников. Рост по сравнению с показателями за 2015 год составил 7,2 процента (78 миллионов человек). Только в декабре 2016 года авиагавань обслужила более семи миллионов человек. Это на 9,3 процента больше, чем год назад.

Об этом сообщила компания-оператор воздушной гавани Dubai Airports.

В Dubai Airports рост числа международных пассажиров объясняют приходом в аэропорт ряда авиакомпаний. Еще одним фактором был назван запуск рейсов через воздушную гавань по 11 новым направлениям.

Наиболее массовым направлением для дубайского аэропорта в 2016 году стала Индия, откуда прибыли свыше 11,4 миллиона пассажиров. На втором месте находится Саудовская Аравия с результатом в 6,08 миллиона, на третьем — Великобритания (6,06 миллиона).

В декабре 2016 года международный аэропорт О’Хара в Чикаго признали самым загруженным в мире по количеству принимаемых и отправляемых зарубежных рейсов.