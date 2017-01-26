Назван аэропорт с наибольшим числом международных пассажиров
26 января 2017 г.
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26 января 2017 г.
В Dubai Airports рост числа международных пассажиров объясняют приходом в аэропорт ряда авиакомпаний. Еще одним фактором был назван запуск рейсов через воздушную гавань по 11 новым направлениям.
Наиболее массовым направлением для дубайского аэропорта в 2016 году стала Индия, откуда прибыли свыше 11,4 миллиона пассажиров. На втором месте находится Саудовская Аравия с результатом в 6,08 миллиона, на третьем — Великобритания (6,06 миллиона).В декабре 2016 года международный аэропорт О’Хара в Чикаго признали самым загруженным в мире по количеству принимаемых и отправляемых зарубежных рейсов.
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