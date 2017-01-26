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Анджелина Джоли представит новый аромат Guerlain

Анджелина Джоли представит новый аромат Guerlain
Голливудская актриса Анджелина Джоли станет лицом нового аромата французского парфюмерного дома Guerlain.
Выход духов, создателем которых станет штатный парфюмер дома Тьерри Вассер, ожидается в марте 2017 года.

Все средства, вырученные от сотрудничества с Guerlain, актриса планирует потратить на свои благотворительные проекты.

Анджелина Джоли Питт — американская актриса, кинорежиссер и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трех премий «Золотой глобус», двух премий Гильдии киноактеров США. Получила известность после роли Лары Крофт в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». В 2009, 2011 и 2013 годах журнал Forbes признавал ее самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Была замужем за актером Брэдом Питтом, подала на развод в 2016 году. У пары шестеро детей, трое из которых — приемные.

Тьерри Вассер — парфюмер, создатель бестселлеров Poeme и Hypnose (Lancôme), Alchimie (Rochas), Hot Couture (Givenchy), Dior Addict (Dior). С 2008 года занимает должность ведущего парфюмера дома Guerlain.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III. Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.

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