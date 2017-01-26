Анджелина Джоли представит новый аромат Guerlain

Голливудская актриса Анджелина Джоли станет лицом нового аромата французского парфюмерного дома Guerlain.

Выход духов, создателем которых станет штатный парфюмер дома Тьерри Вассер, ожидается в марте 2017 года.

Все средства, вырученные от сотрудничества с Guerlain, актриса планирует потратить на свои благотворительные проекты.

Анджелина Джоли Питт — американская актриса, кинорежиссер и сценарист, фотомодель, посол доброй воли ООН. Обладательница премии «Оскар», трех премий «Золотой глобус», двух премий Гильдии киноактеров США. Получила известность после роли Лары Крофт в фильме «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». В 2009, 2011 и 2013 годах журнал Forbes признавал ее самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда. Была замужем за актером Брэдом Питтом, подала на развод в 2016 году. У пары шестеро детей, трое из которых — приемные.

Тьерри Вассер — парфюмер, создатель бестселлеров Poeme и Hypnose (Lancôme), Alchimie (Rochas), Hot Couture (Givenchy), Dior Addict (Dior). С 2008 года занимает должность ведущего парфюмера дома Guerlain.

Guerlain — один из старейших в мире домов парфюмерии, основанный в 1828 году Пьером Франсуа Паскалем Герленом. Первый женский аромат Guerlain назывался Esprit de Fleurs, Паскаль Герлен создал его в 1829 году для своей жены. Первым мужским ароматом стал одеколон Imperiale, созданный в XIX веке специально для императора Франции Наполеона III. Всего с момента основания парфюмерный дом создал несколько сотен ароматов. С 1994 года права на использование бренда принадлежат корпорации LVMH.