Disney выпустил сервиз по мотивам «Красавицы и чудовища»
26 января 2017 г.
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26 января 2017 г.
В фарфоровый набор входят чайник и чашки с блюдцами. Он выпущен ограниченным тиражом в 2000 экземпляров и продается по 250 долларов.
Последний раз Disney экранизировала европейскую сказку «Красавица и Чудовище» в 1991 году — тогда на экраны вышел одноименный мультфильм, получивший номинацию на «Оскар».
Весной 2017 года в прокате появится полнометражный фильм с Эммой Уотсон в главной роли. Трейлер ленты побил рекорд по количеству просмотров, установленный в сентябре промороликом фильма «На 50 оттенков темнее». За первые 24 часа видео набрало 127,6 миллионов просмотров.
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