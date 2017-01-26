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Disney выпустил сервиз по мотивам «Красавицы и чудовища»

Disney выпустил сервиз по мотивам «Красавицы и чудовища»
Компания Disney выпустила чайный сервиз с изображениями героев мультфильма «Красавица и чудовище».
Это стало частью рекламной кампании перед выходом одноименного полнометражного фильма.

В фарфоровый набор входят чайник и чашки с блюдцами. Он выпущен ограниченным тиражом в 2000 экземпляров и продается по 250 долларов.

Последний раз Disney экранизировала европейскую сказку «Красавица и Чудовище» в 1991 году — тогда на экраны вышел одноименный мультфильм, получивший номинацию на «Оскар».

Весной 2017 года в прокате появится полнометражный фильм с Эммой Уотсон в главной роли. Трейлер ленты побил рекорд по количеству просмотров, установленный в сентябре промороликом фильма «На 50 оттенков темнее». За первые 24 часа видео набрало 127,6 миллионов просмотров.

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