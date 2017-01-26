Сестра Ким Кардашьян стала лицом Puma
26 января 2017 г.
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26 января 2017 г.
Коллекция Swan, вдохновленная балетом «Лебединое озеро», поступит в продажу с февраля. В нее вошли кроссовки, кейпы, комбинезоны с «перьевым» принтом и переливающимися элементами.
Компания Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, основателя марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.
Кайли Дженнер — предприниматель и фотомодель. С Puma девушка сотрудничает с февраля 2016 года и является послом бренда.
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