Сестра Ким Кардашьян стала лицом Puma

Кайли Дженнер, сестра телезвезды Ким Кардашьян, стала лицом новой коллекции одежды Puma — Swan.

Она приняла участие в фотосессии и примерила на себя спортивную экипировку.

Коллекция Swan, вдохновленная балетом «Лебединое озеро», поступит в продажу с февраля. В нее вошли кроссовки, кейпы, комбинезоны с «перьевым» принтом и переливающимися элементами.

Компания Puma основана в 1948 году в Германии Рудольфом Дасслером, братом Адольфа Дасслера, основателя марки Adidas. Головной офис компании расположен в немецком Херцогенаурахе. Пост креативного директора марки занимает американская певица Рианна.

Кайли Дженнер — предприниматель и фотомодель. С Puma девушка сотрудничает с февраля 2016 года и является послом бренда.