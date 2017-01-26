Внутри Марса обнаружили гигантские мантийные потоки
26 января 2017 г.
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26 января 2017 г.
Исследование геофизиков мотивировано миссией InSight (Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), которая должна высадиться на Марс в ноябре 2018 года. Одна из важнейших задач одноименного посадочного аппарата — исследование внутреннего строения Красной планеты.
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