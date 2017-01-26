Технологии

  • 56
    •  / 

Внутри Марса обнаружили гигантские мантийные потоки

Внутри Марса обнаружили гигантские мантийные потоки
Немецкие и французские ученые описали расположение крупнейших плюмов Марса — горячих потоков мантии, направленных от ядра в сторону коры планеты.
Специалисты составили точнейшую, по их словам, трехмерную компьютерную модель распределения тепловых потоков, исходящих из недр Марса. Построение ученых прогнозирует расположение регионов на поверхности планеты, где величины потоков отличаются друг от друга приблизительно в три раза.Области Марса с высокими значениями теплового потока располагаются, скорее всего, под мантийными плюмами. К таким регионам ученые относят, в частности, крупнейшие вулканические районы планеты — нагорье Элизий и провинцию Фарсид.

Исследование геофизиков мотивировано миссией InSight (Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), которая должна высадиться на Марс в ноябре 2018 года. Одна из важнейших задач одноименного посадочного аппарата — исследование внутреннего строения Красной планеты.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей26 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2922.97 грн
100 USD 2720.81 грн
10 RUB 4.5999 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи