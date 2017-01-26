Внутри Марса обнаружили гигантские мантийные потоки

Немецкие и французские ученые описали расположение крупнейших плюмов Марса — горячих потоков мантии, направленных от ядра в сторону коры планеты.

Специалисты составили точнейшую, по их словам, трехмерную компьютерную модель распределения тепловых потоков, исходящих из недр Марса. Построение ученых прогнозирует расположение регионов на поверхности планеты, где величины потоков отличаются друг от друга приблизительно в три раза.Области Марса с высокими значениями теплового потока располагаются, скорее всего, под мантийными плюмами. К таким регионам ученые относят, в частности, крупнейшие вулканические районы планеты — нагорье Элизий и провинцию Фарсид.

Исследование геофизиков мотивировано миссией InSight (Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport), которая должна высадиться на Марс в ноябре 2018 года. Одна из важнейших задач одноименного посадочного аппарата — исследование внутреннего строения Красной планеты.