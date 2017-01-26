Илон Маск пробурит тоннель в Лос-Анджелесе
26 января 2017 г.
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26 января 2017 г.
«Небывалый прогресс по работе над тоннелем. Планирую начать рыть через месяц или около того», — написал предприниматель в соцсети.
О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его очень раздражают скорость движения автомобилей и пробки в городе, поэтому он решил начать копать тоннели. Многие восприняли это заявление как шутку, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения.
Ранее Маск не раз публично высказывался о пользе подземных дорог и тоннелей.
Mashable отмечает, что, даже несмотря на серьезные намерения, воплотить план в жизнь будет очень трудно. Сам процесс прокладки тоннеля довольно длительный, а перед началом работ необходимо получить множество разрешений от властей.
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