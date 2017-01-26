Технологии

  • 125
    •  / 

Илон Маск пробурит тоннель в Лос-Анджелесе

Илон Маск пробурит тоннель в Лос-Анджелесе
Основатель SpaceX и Tesla Motors Илон Маск в следующем месяце намерен начать строительство тоннеля от собственного офиса до аэропорта Лос-Анджелеса.
Об этом он объявил в своем Twitter в среду, 25 января.

«Небывалый прогресс по работе над тоннелем. Планирую начать рыть через месяц или около того», — написал предприниматель в соцсети.

О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался, что его очень раздражают скорость движения автомобилей и пробки в городе, поэтому он решил начать копать тоннели. Многие восприняли это заявление как шутку, однако позже основатель SpaceX подтвердил свои намерения.

Ранее Маск не раз публично высказывался о пользе подземных дорог и тоннелей.

Mashable отмечает, что, даже несмотря на серьезные намерения, воплотить план в жизнь будет очень трудно. Сам процесс прокладки тоннеля довольно длительный, а перед началом работ необходимо получить множество разрешений от властей.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей26 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 EUR 2922.97 грн
100 USD 2720.81 грн
10 RUB 4.5999 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи