Россия строит военную базу на границе с Харьковщиной

По словам начальника восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины, генерал-майора Сергея Бидыло, скопления российских войск вдоль украинско-российской границы на участке Харьковской области сегодня не наблюдается.— Однако продолжается масштабное строительство Российской Федерацией военной базы — зданий для размещения военнослужащих, складов для хранения боеприпасов, помещений для военной техники — в Купянском направлении. Объект находится в селе Солоти Валуйковского района Белгородской области — всего в 30 км от украинской границы и в 75 км от Купянска, — говорит он. — Безусловно, это представляет для нас определенную угрозу и несет некоторые риски. Поэтому мы постоянно контролируем ситуацию и ведем наблюдение.Между тем Россия тоже следит за тем, что происходит на украинской территории.— Напротив нашей Тимофеевки возле российского пункта пропуска установлена наблюдательная башня с камерами и тепловизорами. Цель — фиксировать движение наших нарядов, возможные передвижения украинских войск, подразделений, — рассказывает Сергей Бидыло.Российские беспилотники на государственной границе пока еще не зафиксированы, зато пограничники нередко наблюдают российские вертолеты.— Они летают по своей территории, не пересекая границу, — уточняет Сергей Викторович.А вот на линии разграничения с не подконтрольной Украине территорией — в основном на донецком направлении — российские беспилотники, способные вести разведку и корректировать огонь артиллерии, не редкость.— На сегодняшний день зафиксировано более 50 пролетов беспилотных летательных аппаратов — на побережье Азовского моря и на линии соприкосновения, — говорит генерал-майор.Кроме того, по словам Сергея Бидыло, российская сторона постоянно проводит акции разведывательного характера, запугивая и шантажируя наших соотечественников, пересекающих границу с РФ.— В первую очередь – в пунктах пропуска: опрашивают наших граждан на предмет размещения войск, перемещения, дислокации подразделений вооруженных сил. Кроме того, выведывают информацию о политической обстановке в Украине, интересуются настроениями украинцев, — рассказывает Сергей Бидыло. — В некоторых случаях прибегают с этой целью к шантажу: не скажешь — на территорию РФ не пропустим. Иногда опускаются до запугивания. Например, сообщают человеку, что он подозревается в шпионаже или замешан в каких-то противоправных действиях, а посему обязан поделиться интересующей их информацией, иначе быть беде.Сергей Бидыло рекомендуеn харьковчанам, попавшим в такую ситуацию, вести себя достойно — естественно, уверенно и не поддаваться на провокации.— Сегодня в стране идет война, поэтому не теряем бдительности, постоянно находимся в состоянии боевой готовности, выполняя задания и по охране государственной границы, и на линии разграничения, — отмечает Сергей Бидыло.