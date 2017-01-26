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Интернет-торговец наркотиками проведет за решеткой десять лет

Интернет-торговец наркотиками проведет за решеткой десять лет
Интернет-торговец наркотиками проведет за решеткой десять лет В Харькове задержали наркодилера, который реализовывал запрещенный товар через интернет.
Поймать сетевого наркоторговца — задача чрезвычайно сложная. Впрочем, оперативники уверяют, что владеют методами противодействия любому способу распространения наркотических веществ.

За восемь месяцев — три с половиной миллиона


— Продавцом запрещенных препаратов оказался администратор одного из местных интернет-ресурсов, — рассказывает начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула. — Было установлено, что наркоделец через зарегистрированные временные аккаунты в популярных соцсетях принимал заказы от клиентов. Он также рекламировал свои услуги на закрытых тематических форумах. После перечисления денег на банковские карты злоумышленник делал закладки с наркотиками в тайниках на территории города, о местонахождении которых сообщал заказчикам. Онлайн-торговец заказывал зелье, в частности метадон, в одной из стран Восточной Азии.

Во время обысков по месту проживания наркодельца сотрудники СБУ изъяли психотропные препараты (более чем на четыре тысячи долларов) и компьютерную технику с доказательствами организации противоправного бизнеса. Оперативники задокументировали, что на банковские карты, открытые злоумышленником, за восемь месяцев поступило три с половиной миллиона гривен.

— Наркодельцу сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 307 и ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества, — сообщил Владислав Абдула.

Аналогичное преступление было раскрыто прокуратурой Харьковской области совместно с СБУ и в августе 2016-го — были найдены и задержаны распространители синтетического наркотика спайс, который злоумышленники опять-таки завозили в Украину из Азии и реализовывали через Интернет, оставляя закладки в разных частях города. Подобное задержание имело место и в конце 2015 года.

«Как мы обманываем преступника — озвучивать не хочу»


С уходом наркоторговли в Сеть зелье становится более доступным. Не нужно, колеся по городу, искать точку или барыгу. Достаточно, лежа на диване, войти в интернет и в условиях полной конфиденциальности, с учетом индивидуальных пожеланий — онлайн выбрать товар, получить подробную консультацию, оплатить заказ и получить «закладку» в течение нескольких часов в границах города.

Поймать интернет-дилера чрезвычайно сложно.

— Преступники применяют различные технические программы, чтобы скрыть, откуда был сеанс связи. Правоохранителям очень сложно идентифицировать место выхода преступника в интернет и, соответственно, документировать, кто непосредственно за этим стоит — вот это основная проблема, — говорит начальник регионального управления киберполиции по Харьковской, Полтавской и Сумской областям Валерий Береза.

Поэтому за сетевыми торговцами зельем охотятся специалисты разных силовых структур — совместными усилиями. И уверяют, что владеют методами противодействия любому способу распространения наркотиков. Правда, секретов своей работы не раскрывают.

— Выявление наркодилеров в Интернете не является непосредственной работой киберполиции, — говорит Валерий Береза. — Этим занимается ОБНОН. Как только коллеги находят какие-то сайты либо интернет-магазины, торгующие наркотическими препаратами — дают нам информацию, и мы ее отрабатываем. Если  удается установить тех, кто разместил объявление, кто администрирует этот сайт — мы направляем в ОБНОН информацию, и ее принимают в работу. Как мы это делаем — я бы озвучивать не хотел. Наши методы и так срабатывают лишь наполовину, а рассказать, как мы обманываем преступника, — значит сыграть ему на руку. Но тем не менее работа идет и  преступления раскрываются. Злоумышленники придумывают новые методы, как скрывать свои следы, а наши агенты в ответ запускают свои программы. Боремся...

Лжемагазины заполонили интернет


По словам Валерия Березы, рука об руку с наркоторговлей идет и другой вид преступлений — мошенничество, когда деньги на счет перечисляются, а наркотик не приходит. Впрочем, это касается не только наркотиков. По его словам, количество случаев обмана при покупке товаров через Интернет в последнее время разрослось буквально до размеров эпидемии. 

— Сейчас просто небывалый всплеск таких преступлений. В связи с тяжелой экономической обстановкой все пытаются найти товар подешевле — начиная от свитеров и заканчивая сложной бытовой техникой. Соответственно, этим пользуются мошенники. Особенно те, которые находятся на сегодняшний день на неподконтрольной  территории, — очень много «предприимчивых ребят» из мест лишения свободы Луганска и Донецка, — рассказывает специалист.

По его словам, аферисты под видом добросовестных продавцов предлагают в Сети несуществующие услуги и пытаются продать товар, которого у них нет.

— Это может быть что угодно: электрооборудование, строительные материалы, цифровая техника, — рассказывает Валерий Береза. — Иногда злоумышленники выкупают доменные имена интернет-сайтов, которые ранее добросовестно оказывали услуги покупателям, и пытаются выдать новый сайт за интернет-ресурс, который предоставляет такие же услуги. Иногда это сайт может выглядеть так же, как прежний, и о нем можно найти шквал положительных отзывов. Нужно обязательно обращать внимание на дату последнего комментария.

Размещая объявления о продаже тех или иных товаров по заманчивой цене, мошенники в ходе переписки искусно убеждают человека, что после предоплаты точно отправят ему покупку.

— Человек платит наперед, а обещанную вещь не получает. Объявление сразу же удаляется, а телефоны замолкают. Мы сейчас документируем несколько таких групп мошенников, — говорит Валерий Береза.

Как не попасть мошеннику в лапы


Чтобы не попасть в ловушку сетевых аферистов, специалист советует попросить их озвучить адрес, где фактически находится магазин. И сказать: «Сейчас подъедем и посмотрим». Как правило, по словам Валерия Березы, сразу же после этого сеанс переговоров прекращается.

— Вот вам наглядный пример. Женщина отыскала в интернет-магазине обувь на 200 гривен дешевле, чем обычно, — рассказывает Валерий Береза. — В ходе переписки ей сообщили, что главный магазин этой торговой сети находит в Днепре, но там нет нужного размера. Мол, сейчас уточним в Киеве — возможно, там есть. Это было убедительно, и покупательница не усомнилась в достоверности информации. «Ведь если бы это были мошенники — сразу бы сказали, что нужный товар у них есть», — рассуждала она. На следующий день ей перезвонили, обрадовав, что нужный размер поступил из Киева, вносите предоплату, а мы вышлем товар. Однако дама решила подстраховаться и попросила назвать адрес в Днепре — мол, знакомые подъедут, на месте рассчитаются. Интерес к ней моментально пропал — в ответ раздались короткие гудки, и больше «продавцы» на связь не выходили.

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